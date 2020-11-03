美国大选正式拉开帷幕，在结果揭晓前美国股市第二个交易日急速反弹，道琼斯指数上扬逾500点，重返27000关口之上；同时美元重返跌势，美元指数跌幅达0.58%，至93.56. 投资者期盼大选结果公布将给出市场确定性，无论是谁胜出都将带来稳定投资情绪的信号。但更多分析师认为，若拜登胜选白宫并掌握国会，则将更快的推出大规模新冠援助资金的财政刺激计划，对投资信心将有更大的促进作用。

另外，昨日美国10月份ISM制造业采购经理人指数(PMI)录得59.3，为自2018年9月份以来最强劲数据，显示美国经济复苏仍然在持续状态中。工厂新订单指数由前月的6.2升至67.9，为自2004年以来最高。

美股市场受到大选投机与强劲的经济数据支持上行，但同时大选日仍然存在潜在风险因素，将主导近两日的金融市场方向。

大选日的最大风险因素

由于投资者对拜登的绝对胜选押注更重，投资风险意愿回暖的同时，美国股市在前一周抛盘后连续两日反弹。这也意味着若大选结果出乎意料之外将引发获利回吐的急速回撤行情。美国一些受疫情影响较为严重的洲，如宾夕法尼亚州以邮件的形势进行投票，可能引发大选结果拖延，若选票数字接近，有可能引发重新唱票并将大选结果交由最高法院定夺。而最高法院的新人大法官艾米·康尼·巴雷特是由特朗普行政部分提名升任，艾米是一名宗教右派天主教徒，其政治观点更加受到保守派人士的支持。则对于大选结果的定夺可能更加有利与右派党翼。

大选结果将在今日北京时间上午8点（澳大利亚时间上午11点，新西兰时间下午1点）开始陆续公布，美股期指市场将潜在出现大幅震荡的行情。

美元走跌，黄金上行

受到风险投资意愿打压，美元再次走软，美元对一篮子主要货币汇率走跌，欧元兑美元汇率上涨近70点，至1.1717. 黄金同时走强，本周出现连续三日反弹上行。昨日黄金期货价格上行18.5美元，至1911，有望继续上探关键的阻力位置1933附近。

技术分析

美国标普500指数（现金）-日线图

标普指数在前期9月24日低点附近再次受到支持反弹，其具体支持价格在3200关口附近。近两日的连续收涨突破了100均线上行，日内的上行潜在阻力位置集中在50日均线3400附近，若突破标普指数将有望继续建立新的牛市，再次上谈前期高点3500-3600的阻力区间。从随机震荡指标看，Stoch 从超卖区域反转，出现金叉买涨信号，技术上支持标普指数继续走强的趋势。



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