周四美国股市大幅回落，因美国新冠确诊人数在大选期间激增，目前入院数字已经创下历史高位，投资者担忧拜登在真正任职美国总统同后将实行更加严格的封锁措施，使得美国经济恢复前景蒙阴。避险投资情绪打压美国三大股指回落，商品货币包括澳元、纽币与加元下滑，同时黄金走坚。另外，由于美国股市自11月初一路上行，技术上进入超卖区间，引发技术性获利回吐也为昨日回撤的重要原因。

11月下旬，也许我们会看到股市与其他风险资产的高位震荡行情，由于受到美国大选与疫苗乐观预期的冒险意愿将继续消退，引发获利回吐交易，美国新冠疫情恶化引发的不确定性将继续施压于风险投资意愿。但若说美股筑顶为时过早，美国股市仍然运行于上行趋势中，短期的震荡回落或将为暂时行情。疫苗希望与新的财政刺激计划预期仍有可能再次提振冒险投资意愿。

美国申请失业金人数继续下降

截至上周，美国初申请失业金人数下降4.8万，至70.9万人口，续领就业金人数减少43.6万，至678.6万人，此录值为自疫情以来最低。但投资者担忧就业市场的继续改善可能受到近期新冠受染人数激增与缺乏新的财政刺激措施而放缓。市场将寄望于拜登在真正任职后对新冠疫情进行有效控制，并尽快推出新的财政刺激政策。这也是年底投资者将关注的焦点。

避险情绪支持金价持稳，但显现下行压力

自周一急跌后，黄金期货价格近期持稳在1845美元之上，避险交易情绪支撑金价昨日反弹12美元，至1875.8美元/盎司。 自8月11日以来黄金价格边在1845美元附近形成坚挺的支持价格，但金价在技术走势上仍然显现较强的下行压力，若破位1845，则有望进一步筑顶，其进一步的潜在空头目标将在1777附近（斐波那契回荡线50.0%）。上行的潜在阻力主要集中在多重均线重合位置1900关口。

黄金-日线图

商品货币随冒险意愿骤降而走跌

受到避险交易的打压商品货币包括澳元与纽币大幅回落，同时欧元与日元走强。美元对一篮子货币走势持稳， 美元指数收盘持平于93关口附近。澳元与纽币对美元跌幅均达0.2%，同时欧元对美元汇率上扬0.1%。

纽币/美元-日线图

纽美货币对在上行通道上轨受到压力回撤，潜在近期支持集中在50日均线附近0.6670，随机震荡指标Stochastic在超买区域出现潜在死叉，其继续技术回落的可能较大。同时上行潜在阻力在昨日高点0.69整数关口。



CMC Markets 仅为执行交易商。 本材料（无论是否陈述任何意见或评论）仅提供一般性信息， 并没有考虑到您交易的目标， 需求及财务状况。本材料中的任何内容均不应（或应被视为）应依赖的财务，投资或其他建议。 本材料中的任何内容均不构成CMC Markets 或作者的推荐， 即任何特定的投资， 股票， 交易或投资策略适合任何特定的人。 尽管CMC Markets的交易在提供此材料之前不受限制,但我们不会在发布材料之前设法利用该材料。 根据《金融顾问条例》第32C条，新加坡CMC Markets可能会提供由CMC Markets公司集团内根据外国司法管辖区的法律监管的的研究分析或报告。 如果将此类信息发布或发布给非合格投资者，专家投资者或机构投资者，则CMC Markets Singapore在法律要求的范围内对分析或报告的内容承担法律责任。 居住在新加坡的此类信息的接收者可以致电1800 559 6000与CMC Markets Singapore联系，以解决与该信息有关或与之相关的任何问题。