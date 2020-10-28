美国股市自10月中旬以来在大选的不确定性中下滑，周末美国新冠确诊病例激增，引发投资者对周期性股票的进一步大幅卖空。美国道琼斯指数受到航空与金融股下跌拖累，连续三个交易日收跌。与此同时，美国科技板块呈现弹性反弹，带动纳斯达克指数周二收高。美元续跌的同时，日元与黄金表现强劲，避险交易情绪逐步主导金融市场的主流方向。

刚刚录得的微软公司每股收益与营收均好于预期，对科技板块股价形成进一步的支持。本周将迎来另外一些大科技公司的一季度财告公布，苹果公司、亚马逊、脸书与谷歌财告均将在本周四公布。

昨日公布的美国9月份核心资本财订单录得6年高位，但同时10月份消费信心指数下滑，尤其是对两党派民选调查中显示抗衡的洲。数据表明大选给消费与投资信心带来担忧情绪，并且受到新冠疫情恶化影响，经济复苏速度放缓的事实。

本次美国大选的结果难以预期，并且即使对大选结果的判断正确，也很难预估市场的反映。 另外，受新冠疫情的影响，一些洲的投票将通过邮件形式，意味着大选结果将不会在当日揭晓，大选结果的拖延将对投资信心起到进一步影响，并且金融市场将受投机交易而出现双边巨幅震荡的行情。

在避险情绪主导市场方向的环境下，一些典型的避险性产品如黄金、日元将是投资者寻求避险对冲的热门产品，同时纳斯达克指数也将是美国股票市场中具有避险性质的股票板块。

美国纳斯达克指数（现金）- 日线图

纳指在9月初破位上行趋势线下滑后，结束了前期的上行走势，进入技术性超买后的修正行情。在美国大选不确定性引发的风险意愿消退情绪压力下，纳指可能在大选前仍然保持高位窄盘整理，近期的潜在支持价格落在斐波那契23.60%回荡线附近，11000整数关口，上行潜在阻力在10月13日高点12215附近。由于科技成分大公司的业绩表现在新冠疫情中突出，纳斯达克指数将为大选过程中相对具有弹性的股指，故具有一定的避险作用。



CMC Markets 仅为执行交易商。 本材料（无论是否陈述任何意见或评论）仅提供一般性信息， 并没有考虑到您交易的目标， 需求及财务状况。本材料中的任何内容均不应（或应被视为）应依赖的财务，投资或其他建议。 本材料中的任何内容均不构成CMC Markets 或作者的推荐， 即任何特定的投资， 股票， 交易或投资策略适合任何特定的人。 尽管CMC Markets的交易在提供此材料之前不受限制,但我们不会在发布材料之前设法利用该材料。 根据《金融顾问条例》第32C条，新加坡CMC Markets可能会提供由CMC Markets公司集团内根据外国司法管辖区的法律监管的的研究分析或报告。 如果将此类信息发布或发布给非合格投资者，专家投资者或机构投资者，则CMC Markets Singapore在法律要求的范围内对分析或报告的内容承担法律责任。 居住在新加坡的此类信息的接收者可以致电1800 559 6000与CMC Markets Singapore联系，以解决与该信息有关或与之相关的任何问题。