黄金触及1900下方，或在7月有反弹机会

6月29日，现货黄金一度下挫，最低跌至1893.1美元/盎司，随后迅速反弹，收复1900关口。最终收盘在1908.64美元/盎司。K线形态呈现倒十字星。

黄金近期走弱的因素在此前已有多次提过，即风险情绪持续高昂，股市走高，主要表现在科技股。美国经济基本面暂时稳固，美元止跌回升，经济衰退担忧消退，避险黄金遭到抛售。

而从下图的黄金走势图来看，1890 – 1900附近可能会是近期的一个行情转折点，该位置处于日线结构的上升趋势中的支撑处，并且此处为此前多空区域，例如2023年2月黄金在跌破该位置后曾4日反弹不过该阻力，而在3月金价因银行业担忧迅速上行，在突破该区域后曾回踩该点位，确认支撑有效后再次拉升创高。因此，此时我们依旧可以观察该位置附近是否成为新一轮的支撑节点。

目前MACD指标还未形成二次金叉，稳健的投资者可等待金叉确认后进行择机布局。

现货黄金 XAU/USD —— 日线图 来源：CMC Markets（6月30日）

下个月助推黄金走高的因素可能为：

美国经济数据走弱（劳动力市场、通胀、制造业、消费支出等），加息预期降温，美元走弱，黄金上涨。

美股财报季业绩不及预期，企业盈利前景恶化，避险情绪重燃推升金价。



