今晚的非农能否助推黄金重回2000？纳指能否继续冲高？

美国劳工统计局将于6月2日晚22：30（澳东时间）公布5月非农就业数据。市场预期5月非农新增就业人数将放缓至19.5万人，前值为25.3万人；失业率预计小幅升高至3.5%，前值为3.4%；平均时薪环比预计放缓至0.3%，前值为0.5%；新增制造业就业人口预计增加5000人，前值为1.1万人；新增私营部门就业预计放缓至16.4万人，前值为23万人。

近期美元、股指成明显正相关，且与经济基本面状况高度密切。黄金与美元成负相关，近一段时间的下跌的原因为避险情绪消退。但在近几个交易日已经距低点反弹近50美金。

昨日公布的经济数据显示美国经济已开始出现明显降温，5月的ISM制造业指数录得46.9，低于预期的47，前值为47.1，连续7个月陷入萎缩。且新订单指数录得42.6，为三年来第二低水平（最差为今年1月的42.5）。

昨日美元与美股出现一定的背离，如下图所示。美元指数因经济数据疲软，导致暂停加息预期升温出现下跌。但美国三大股指仅在盘初受经济数据扰动走低，随后因传出债务上限协议的利好消息上涨。





美元指数 USDX —— 4小时图

来源：CMC Markets（6月2日）





纳斯达克100指数 NDAQ Cash —— 4小时图

来源：CMC Markets（6月2日）

随着债务上限法案顺利通过两党，市场也已经对其作出了积极的反馈，其对市场的影响可能将逐步消退，市场的定价逻辑将再次转移到经济数据上。如果今晚劳动力市场数据出现符合预期的放缓，将进一步提振美联储在6月暂停加息的预期。这就意味着近期支撑美股上涨的逻辑将消退。

纳指的图形结构为多头，价格在5日均线之上不贸然摸顶。但当前已出现超买，在财报季消退以及债务协议利好结束后，指数出现调整也为大概率事件，可关注下方支撑：13700





纳斯达克100指数 NDAQ Cash —— 日线图

来源：CMC Markets（6月2日）

现货黄金持续反弹，目前价格来到阻力1984附近。若今晚数据显示放缓将进一步对美元形成利空，带动黄金的进一步上涨。预计将重回2000之上。目标：2000，2020。



现货黄金 XAU/USD —— 1小时图

来源：CMC Markets（6月2日）



