亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.8.1

Market outlook

苹果、亚马逊财报能否支持股价继续走高？

市场预期苹果23财年Q3营收为816亿美元，同比下降1.7%。净利润预期为187.19亿美元，同比下降3.7%。EPS预计为1.19 美元，同比下降0.83%。市场预期亚马逊在2023财年Q2营收为1314.7亿美元，去年同期为1212亿美元。净利润预期为37.43亿美元，去年同期为-20.28亿美元。EPS预期为0.347美元，前值为-0.2美元。