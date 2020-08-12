昨日美国股市继续周一行情，科技股份大幅下挫，纳斯达克指数收跌1.7%，美国大科技公司FANG普跌；同时道指小跌0.4%，标普指数下滑0.8%。从美股市场可以看出，近期投资资金由科技股份的成长型股票转向价值型股票投资的趋势。同时，由于美国两党在推行新增的新冠疫情援助资金的经济刺激计划出现分歧，给市场风险意愿带来压力。

美元自上周五以来触底反弹，并在近日延续走强趋势。引发非美元货币与黄金下滑，金价昨日急跌114美元/盎司，至1910美元，最低一度触及1900关口，为7年以来最大单日跌幅。白银价格下挫13.8%。

从市场整体行情看，投资者换手交易趋势越发明显，投资资金由成长型的以科技股份为主题的板块转向价值型的传统行业，航空与旅游行业出现明显反弹迹象，美国波音公司股价自上周以来涨幅达18%。另一方面，黄金受到美元走强打压下滑外，多仓获利引发技术性修正为另一主要原因。并且美国政府公债收益率在昨日急涨， 使得黄金做为保持与避险的吸引力减弱。

以上行情将可能近两周的主导趋势，但基本面上看，美元长期筑底的基础还不存在，黄金的下行修正具有暂时性。主要支撑的因素，仍然是美联储以及其他主要央行的长期货币宽松政策不会改变，各国经济数据在经济重启后均呈现持续反弹迹象。则美元走跌，黄金走升与股市反弹的大趋势仍不会改变。

技术分析

美国纳斯达克指数（现金）– 日线图

纳斯达克指数仍然运行于上行通道中，目前受到通道下轨与保利加通道中轨的支持，具体价格在10800附近，日内有望出现反弹。但随即震荡指标Stoch出现明显的潜在空头信号，在超买区域向下形成“死叉”，说明纳指可能由突破下行的可能，进一步的潜在支持在保利加通道下轨区域10350左右。但纳指长期的上行趋势仍然没有被破坏，上行阻力看前期高点11255附近，在下半年仍然有上行续创新高的可能。

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