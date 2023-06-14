X

选择您要开设的帐户

Market update

美国5月通胀降至4%，美联储暂停加息或已成定局

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

14 Jun 2023, 12:35

周二，美国5月总体CPI 同比降至 4% ，环比降至1%，核心CPI同比降至5.3%。在数据公布后，CME的FED Watch显示美联储今晚加息的可能性仅为 3.5%，低于周一的 20% 左右。而市场仍预计7 月加息的可能性约为 64%。

美联储在5月的会议上放弃了 “预计会进一步收紧政策”的措辞。 取而代之的是，美联储将密切监测即将公布的数据，以评估“进一步紧缩政策的适当程度”。他表示，加息的滞后影响和区域银行的存款外流都表明经济正在走软。

到目前为止，经济数据喜忧参半。劳动力市场没有明显降温，但一些数据开始走软，例如工业产出连续下降、制造业走软和银行贷款下降。
德意志银行的经济学家预计，即使6月暂停加息意味着加息周期可能即将结束，但预计在政策声明中会做出一些强硬的调整，以指出‘即将召开的会议’进一步收紧政策的可能性。

暂停加息预期的升温促使标普500 指数和纳斯达克综指周二触及 14 个月以来的最高收盘价，美国科技巨头昨日仍旧收红，其中特斯拉涨3.55%，连续13日上涨；英伟达涨3.9%，市值再度回到万亿美元，英特尔涨2.54%，此前有报道称该公司正在与软银集团旗下子公司 Arm 进行谈判，以成为其首次公开募股的主要投资者。而AMD在更新其人工智能战略后未能吸引到投资者，股价下跌3.61%。

投资者需要关注的是，在今晚暂停加息落地后，是否会存在短期的利好出尽所带来的获利盘，以及美联储主席鲍威尔是否会带来更强硬的措辞，和上调利率峰值的点阵图预测。

纳指100期货自今年1月以来上涨超4000点，涨幅达近40%；期间只在3月中由于美地区银行业危机爆发经历了短暂调整。在3月中旬在稳固的经济基本面和ai概念的火热驱动下开始持续上涨3000点，期间没有任何调整。美联储今晚的会议是否会成为一个阶段性的转折点，值得期待。

 


来自CMC的最新消息

Market update

亚太市场收评 2023.6.13

今日澳洲指数小幅收涨，S&P/ASX 200指数涨0.23%，报7138.9点； ASX All Ordinaries指数涨0.21%，报7327.5点；ASX Small Ordinaries指数涨0.16%，报2803.2点。香港股市周二收红。恒生指数涨0.6%，报19521.42点；国企指数涨0.5%，报6618.29点；恒生科技指数涨2.37%，报4038.2点。南向资金今日净买入31.2亿元，近5日累计净买入107.15亿。

13 2023
Market outlook

日本股市续创33年新高！连续上涨几时休？
CMC insights

您持有特斯拉股票吗？8月24日，特斯拉股票将正式迎来“一拆三”！
Market update

美股本周开门红，今晚CPI能否助推纳指涨势？

相关文章

Market update

亚太市场收评 2023.6.13

今日澳洲指数小幅收涨，S&P/ASX 200指数涨0.23%，报7138.9点； ASX All Ordinaries指数涨0.21%，报7327.5点；ASX Small Ordinaries指数涨0.16%，报2803.2点。香港股市周二收红。恒生指数涨0.6%，报19521.42点；国企指数涨0.5%，报6618.29点；恒生科技指数涨2.37%，报4038.2点。南向资金今日净买入31.2亿元，近5日累计净买入107.15亿。

13 2023
Market update

美股本周开门红，今晚CPI能否助推纳指涨势？

自上周以来，市场对于美联储本周的政策预期几乎没有变化，暂停加息的概率徘徊在 75% 左右。 今晚发布的通胀报告对于美联储周三的政策指引非常重要。

13 2023
Market update

亚太市场收评 2023.6.12

香港股市整体低开，午后回升。恒生指数涨0.07%，报19404.31点；国企指数跌0.06%，报6585.68点；恒生科技指数涨0.27%，报3944.67点。南向资金今日净买入45.64亿元，近5日累计净卖出5.35亿

12 2023
Market update

一周展望：美联储、欧洲、日本央行利率决议，美国5月CPI。

美联储或暂停加息，欧洲央行或再次加息25个基点，日本央行或倾向于维持当前政策不变，美国5月CPI或大幅放缓

12 2023