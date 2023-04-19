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财报前瞻：特斯拉的第一季度业绩能否超越下调的增长预期？

撰写者

Tina Teng

MARKET ANALYST

19 Apr 2023, 09:55

特斯拉将于 4 月 19日美国股市收盘后（美东时间）公布其第一季度财报。 这只最受欢迎的股票从今年 1 月的低点 100 美元附近上涨了 80% 以上，因为在埃隆·马斯克 (Elon Musk) 提出 2023 年生产 200 万辆汽车的雄心之后，投资者对交付前景抱有强烈的期望。然而，自去年年底以来的降价可能已经损害了它的利润率，导致收益下降。 由于盈利预期已经被下调，如果业绩好于预期可能会推高其股价。反之，则可能会回吐其部分涨幅。 那么，在即将发布的财报中，哪些关键数据可能会推动特斯拉股价走势？

 

特斯拉的汽车交付失去动力


特斯拉第一季度交付了创纪录的 422,000 辆汽车，总产量为 440,808 辆。 交付数量环比增长 4%，同比增长 36%，但低于华尔街预期的 432,000 辆。 然而，汽车交付量的增长从 2022 年 40% 的年增长率开始放缓，这表明这家电动汽车制造商正在逐渐失去销售增长的动力，尽管其进行了大幅降价。

积极的一面是，随着特斯拉将其制造商扩展到更多国家，产量有望增加。马斯克表示，该公司的目标是生产 200 万辆汽车，并有可能在 2023 年实现相同数量的销量，这将比 2022 年的 131 万辆交付量增加 53%。而官方指导要求生产 180 万辆 ，或每年增加 37%。


  
来源：特斯拉（季度增长）

尽管如此，特斯拉对汽车销量的指导对一季报中股票的估值至关重要。 据 TechCrunch 称，中国的需求将是其销量中最具影响力的部分，因为该国可能占其第一季度汽车交付量（包括国内和海外销量）的 50%。 期待已久的 Cybertruck 预计将于今年晚些时候开始生产，如果它能走上正轨，这可能会提振销量。 然而，中国市场日益激烈的竞争可能会威胁到特斯拉的销售。 快速增长的中国电动汽车制造商比亚迪在 3 月份售出了 206,089 辆汽车。

 

特斯拉的利润率受到质疑


尽管汽车交付量创历史新高，但特斯拉的利润率可能因去年底实行降价而受到挤压。 2022 年第四季度，其汽车毛利率为 25.9%，为过去五年来最低。 其经营活动产生的现金流量比一年前下降了 28.5%。 该数字表明，如果特斯拉的销售额不能按预期增长，其收益将大幅下降。

来源：特斯拉（年度增长率）

市场预计特斯拉在2023财年第一季度的每股收益为 0.85 美元，同比下降 20.6%，营收预计为 235.6 亿美元，同比增长 25.6%，但低于 2022 年最后一个季度 37% 的增幅。


技术分析


来源：CMC Markets NG（4月18日）

点击查看大图

自 1 月底以来，特斯拉股价一直在区间震荡。 短期价格走势没有明显的技术信号。 近期支撑位可能在100日均线170附近。 进一步的支撑可能在下方跳空高开的缺口 144。 关键阻力可能在200日均线附近的200。 若股价突破 200 可能会使特斯拉的股价进一步上涨至 242 左右，这是 自去年4月以来下跌趋势中50% 的斐波那契回撤位。


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