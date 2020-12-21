圣诞节将至，西方主要经济体国家都将在下半周金融假日模式，那么，今年在新冠疫情的影响下，股市是否会再次出现“圣诞节牛市”？但在此之前，一些影响金融市场的重磅消息需投资者加以重点关注，包括：美国国会是否将在近两日就经过讨论数月的9千亿美元新冠援助资金计划达成最后协议？美国在批准了两家医药公司的新冠疫苗紧急使用授权后，新冠疫苗在步入使用的进展情况；英国进入新的经济封锁状态，欧洲各国再次实行对英国的边境禁令，是否会影响投资信心？另外，美国在本周将公布三季度GDP终值、11月份耐用品订单以及个人消费与收入数据，将反映大选以来美国消费与生产活动受到新冠疫情恶化影响的程度。

美国新冠疫苗援助资金计划或推涨美股再度走高

周末，多加美国官方媒体包括路透社与华尔街日报导，美国参议院两党就重要争论的焦点达成和解，美国国会将预期在日内对加之达9千亿美元的新冠援助法案进行投票表决。本周美国国会将达成协议的可能性较大，因若无法在圣诞节假期前推出援助计划数千万人口将失去就业补助，无法负担基本生活费用，一些小企业将面临倒闭，美国政府也将面临关门。 既然此协议不得不达成，则我们或可以看到在圣诞节前后风险投资意愿的继续走高，带动美国股市再次出现“圣诞节牛市”行情。

新冠疫苗正式步入使用

美国食品药品监督管理局（FDA）先后批准了辉瑞制药与Moderna的新冠疫苗紧急使用授权，预计在本周将有5900万Moderna与2000万辉瑞制药的疫苗药剂进行运输并用于使用，并且生产与运输量将逐步扩大并扩展使用范围，首批药剂将大部分用于前线工作人员与年长人群。

英国再次进入最高警级封锁

周末英国首相鲍里斯.约翰逊宣布，由于新冠疫情的迅速恶化，将对首都伦敦与英国南部地区实行3级封锁，并有可能进入4级封锁，意味着圣诞节期间非必要行业将停止营业。一些欧洲国家重新启动对英国的航班禁令，或潜在对风险投资情绪造成压力。英镑受打压下滑，英镑兑美元汇率周一跳空下跌100余点开盘于1.34。

美国经济数据

本周的市场经济数据较为冷清，但美国的一些经济数据仍然需要投资者进行关注。周二美国将公布三季度GDP终值，市场预估三季度美国经济较二季度反弹幅度达33.1%，但数据具有滞后性，难以对金融市场产生较大影响。另外，周三美国的11月份耐用品订单与个人消费指数均预估较为薄弱，耐用品订单预估增长0.6%，较前置1.3%大幅放缓；个人消费预估将缩水0.2%，为4月份以来首次出现负增长。11月份受到疫情恶化影响，美国一些地区重新启动经济封锁，并且对新的援助计划协商迟迟未果，引发消费信息的下滑。



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