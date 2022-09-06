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比亚迪连续被“股神”减持，股价到头了？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

06 Sep 2022, 14:20

7月以来，比亚迪（01211.HK）股价从330港元/股一路下行，9月5日最低跌至213港元/股，两个月跌幅达35%。引起此轮下跌的导火索为7月12日港交所文件显示花旗银行持有比亚迪的股份增加了2.25亿股，这部分增量与伯克希尔哈撒韦的持股一致，被市场解读为巴菲特将比亚迪股份转让给花旗银行。随后港股比亚迪大幅下跌，单日收跌11.8%。

随后股价开始了长达一个多月的震荡反复，随后港交所在8月24日披露伯克希尔哈撒韦的持股数量从2.25亿降低至2.19亿，减持628.1万股，比亚迪当日下跌5%。随后在9月1日港交所披露伯克希尔哈撒韦持股数量降至2.07亿股，近一周累计减持1157.9万股。比亚迪在8月31日跳空低开，跌7.77%。随后在接下来的几个交易日连续走低，当前报价217.2港元/股

面对巴菲特的减持，不用过度解读，公司经营一切正常。

 

基本面方面

比亚迪目前仍处于高速的发展期。2022年上半年，比亚迪营收同比增长66%至1510亿元人民币，其中汽车和电池营收同比增长130%。2022年第二季度季度，营收同比增长68%，达到840亿元人民币。毛利同比增长87%，至121亿元人民币。净利润同比增长198%，至27.87亿元人民币。

今年第二季度，比亚迪产生了313亿元人民币的营运现金流和86亿元人民币的自由现金流。比亚迪第二季度的资本支出为227亿元人民币(宁德时代为131亿元人民币)。随着比亚迪向其他电动汽车制造商销售电池，大部分支出都用于扩大零部件产能。

自2022年6月以来，比亚迪销量迎来井喷式上涨，6月销量达到134,036辆，同比增长162.7%；7月销量达到162,530辆，同比增长183.1%；8月销量达到174,915辆，同比增长155.2%。其销量夺全国第一，占据新能源汽车市场四分之一的市场份额，远超其他新能源车企。上半年累计销量64万辆，同比增幅314.9%。

从毛利上看，相较于其他新能源车企（特斯拉、理想、长城等），比亚迪的毛利相对较低，2022年第二季度，与汽车相关的业务毛利率同比下跌1.73%至16.3%，手机部件、组装及其他产品毛利率同比下跌0.92%至6.08%。净利润率上半年同比增长31.07%至2.61%，但相较于特斯拉（+15.55%）、长城汽车（+9%）、长安汽车（+10.32%）等仍有较大差距。比亚迪上半年大力投入的研发费用和员工的大量扩招，增加了比亚迪的成本投入，靠着“薄利多销”的策略使比亚迪成为行业领军人物。

从长远角度来看，比亚迪此前靠插电混动和刀片电池技术吸引了大量的消费者而在智能车机方面的优势相对不足。随着越来越多的新能源汽车车企推出插电混动车型，这一方面的优势正在减弱。随着2022年12月31日取消新能源汽车补贴后，比亚迪需要像市场更多的证明自己赚钱的能力。电动汽车的智能化将成为趋势，比亚迪在这一方面还是短板。电动汽车竞争正在加剧，包括来自纯电动汽车厂商和传统OEM的电动汽车产品。此外，随着动力电池供应商持续扩大产能，电池领域的竞争可能会目前预期的更激烈，这可能会导致外置动力电池销量低于预期。

 

股价走势方面

比亚迪上半年基本面整体表现优异，但从交易的角度来看，目前股价或已阶段性筑顶。

比亚迪股份 01211.HK —— 月线图（9月6日）

来源：CMC Markets

股价的走势通常伴随着上升和下跌的交替运行。从月线级别来看，比亚迪自2020年6月以来走出了波浪理论中的上升5浪趋势。现在或面临下跌3浪趋势，当前走势处于下跌3浪中的第1。由于公司基本面暂时优异，市场情绪仍处于相对乐观的状态，市场成交量与价格走势不同，或存在一定的调整。因此，200-220附近或出现一定的水平调整，届时或走出下跌3浪中的第2浪，该位置或成为前期多头逃跑的机会

月线级别MACD、RSI指标呈现明显死叉背离，或预示着行情的反转。

 

比亚迪股份 01211.HK —— 月线图（9月6日）

来源：CMC Markets

日线级别或在此价格附近进行反弹，反弹高点参考缺口回补处260，届时可进行逢高看空的策略处理。


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