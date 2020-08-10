1、美股何时会出现调整？

美股在今年2月至3月23日出现了股灾式的下跌，此后3月23日即筑底上行，Nasdaq100的走势非常强，早已经超越了2月20日的高点，并且已经在2月的高点上方运行了超过2个月时间，道琼斯30指数则基本恢复了2月份下跌波段的三分之二以上。

逻辑上看，推动这一轮美股反弹的本质就是钱，和政府意志。特朗普救市、托市的态度和意志非常明确以及坚决，这个点来看，至少维持到11月大选结束。其次，政府释放了天量的流动性以支持宏观经济，比如支票直接下放到每个公民手中，即使失业，如果在3月后买入美股，指数化的投资收益率也有50%---60%的收益，可以对冲或者弥补了因疫情带来的财产损失。

这种情况我们看到还在持续，已经和股票市场的估值没有关系，只要政府的意志不改变，流动性的利好不改变，疫情不结束或者没有明确结束的信号，美股的震荡攀升，难以结束。

2、三季度---四季度年内值得关注的产品（大宗、货币、指数等）

如问题1中的逻辑，流动性在，超级货币通胀已经无法避免，那么贵金属自然是得益者，三季度至四季度不会改变，在黄金已经破2000美金的基础下，白银的补涨以及估值发生改变，我们在二季度的持续分析中，持续推荐白银的爆发力，投资者可做文末回顾。

指数层面，对于中国股市，7月1日出现了有力度清晰的突破看涨信号，其中逻辑投资者可留意文末链接。对于美股，见问题1，对于全球其他主要经济区指数，维持看涨观点，疫情不结束，流动性信号没有改变，指数维持看涨。

其他大宗的逻辑，留意一点，寻求“部分经济体的复工复产，造成区域间的供需不平衡”，比如化工产品TDI，中国国内价格持续上涨，国际巨头巴士服出现停产，这种现象势必推动替补者股价的上涨，以及进一步刺激复产区产品价格的上涨，这种例子在一些细分相关品种中比比皆是，投资者可自己做留意。

货币，不认可美元的崩盘论调，美元无法替代，这是二战和冷战后建立的次序，美元能否出现有效的反弹，先关注美国疫情数字能否出现企稳。多留意商品货币，继续受益标的大宗价格的上涨，其次货币市场的投机者在押注美元是否会出现负利率，我们认为在11月大选前，美国不会再有利率层面的货币政策变化，如果押注负利率的等待大选之后。

3、特朗普（Trump）如果连任失败会如何？

此前我们的分析中认为，2020年的大选依旧是偏向于特朗普，相关逻辑分析投资者可回顾文末链接。

那么我们这里假设，如果特朗普失败会如何？

我们认为如果特朗普失败，最大的赢家将是欧盟，美国对欧盟、乃至加拿大、澳洲、日本等传统盟友关系有望改善。特朗普的最大特点，对于所有美国贸易伙伴，全部以美国利益至上的商业态度出发，因此得罪了不少政客及团体，如果加上“监听领导人对话”等政治新闻，自然不受传统盟友欢迎，比如德国。

那么如果特朗普没有选上，而是民主党拿下2020年，自然民主党的政策并不是以美国商业利益为第一核心，而是会寻找平衡，改善盟友关系，诸如关税等敏感问题，不会过于凌厉。

对华方面，特朗普是以商业竞争转为政治对抗，那么民主党可能与华可以达成某些商业协议，但是民主党的“人权”问题相反可能会在目前全球已经确立的格局下，增添新的变数。

4、拜登（Biden）的劣势在哪里？

对比特朗普，拜登的竞选最大劣势是没有清晰的施政纲领，尤其是在美国经济层面；其次，拜登有被报道披露在某些私生活方面，受到女权主义者的抗议，对比大大咧咧的特朗普反而显得比较被动，这一点其实很容易去分左翼中间派的票仓。

此前我们也已经有文章分析过，民主党在这次多位候选人的竞争中就已经似乎表现出“放弃”了2020，可回顾文末链接。

5、疫情何时会结束？

这个问题我们尝试从两个角度去看，其一是防控的角度，从1月的中国到2月全球疫情的出现，至今COV-19是没有有效药物的，包括所谓的疫苗试验品也会出现数天内抗体即失效的尴尬。

因此目前各国政府主要是靠防控，中国做的很成功，也是目前主要经济体中数字最漂亮的，相反，美国、日本、巴西的疫情数字就反反复复，尤其美国、巴西基本呈现一个逐渐放大，似乎出现了一个向上的拐点变化。

在这种情况下，一防输入输出、二防对内，同时要考虑到复工复产的经济因素，对各国政府是个不小的难题。

另一方面就是疫苗，这一点在我们此前的分析中就认为，以医学中常见的12个月周期角度假设，年初的3月是中、美等大国开始介入疫苗的研发，那么有效的时间至少将是出现在2021年的春季，现阶段，全球样本病例、包括试验病例的调取已经不成问题，最大的不确定性就是病毒的变异，并且是否针对全球不同环境下产生不同的变异？

最后，感谢各位CMCMarkets华人读者用户、投资者的长期支持、关心帮助，这是我任职期最后一篇的分析，预祝各位CMCMarkets的投资者在日后的金融市场中，乘风破浪，勇攀高峰，谢谢：）

参考回顾：

美国大选

7月4日：最后一个夏天，拜登的优势是什么？

7月29日：最后100天的较量

6月19日：聊聊美元，且特朗普大概率问鼎大选

贵金属

8月6日：视频，金银比将趋于40

8月5日：2000美元后的黄金透露的是投资者对于通胀极度担忧！

7月22日：贯穿6年高点 金银比价趋于70

指数

7月8日：这一波行情是“5.19”历史的复制！

6月9日：“小赌怡情”，挖掘博彩股的投资价值

5月23日：迎接未来，关注这些板块指数！

（以上分析源于CMC Markets 市场分析师任震鸣）

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