距离11月3日美国大选只有两周，金融市场显现出明显的避险性交易情绪。美国股市自10月中旬以来震荡下行，纳斯达克指数6个交易日中5个交易日连续收跌。美国政府两党有关新冠援助刺激计划的谈判迟迟无法达成协议，给投资信心带来进一步压力。那么，主流金融产品中有哪些产品具有避险效应？

欧元

从货币市场的运行来看，美元兑商品货币走强，但兑欧元、瑞郎与日元走跌，尤其是欧元与瑞郎为当前最为稳健的避险性货币，这两种货币也是常规下的避险性金融产品。欧洲央行在6月份推出1.35万亿欧元的新冠援助资金计划，昨日欧盟发行了援助计划的首批债券，并获得创纪录的需求，其中意大利公债收率升至一周高位。欧元对美元周二上行逾50点，至1.1825。突破技术阻力关口1.1770位置。从欧周各国近期经济数据看， 自9月份以来经济复苏明显放缓，新冠确诊病例在近期激增。但投资者对美国大选与美国新冠刺激计划的进程更为关注，引发美元兑欧元的卖盘。

欧元/美元-周线图

从长期图形周线图看，欧元对美元有可能再次挑战8月份高点1.2关口，若突破则在2021年欧元兑美元可能重返疫情前的高位1.24水平以上。

黄金

黄金做为典型的避险产品在近期持稳在1900上方运行，美元自新冠疫情以来的一路下跌与全球低息政策给黄金营造了长期走升的环境。但自8月份以来，受到美元止跌反弹的打压，黄金价格回落。但在美国大选季，黄金有可能受到避险情绪支持再次建立上行走势。抛开大选不谈，新冠疫情后的经济恢复过程种，黄金一方面做为避险保值的金融产品将继续长期走升的趋势；另一方面，黄金投资也将被做为对冲股市风险的重要资产组合。

黄金自9月夏汛以来运行于窄盘的上行通道中，近期在通道底部受到支持持稳在20日均线1900以上。若下破1900，其重要进一步潜在支持位置在1845附近（斐波那契38.20%回荡线），上方的潜在重要阻力位置为1932左右（10月12日高点），若突破则金价有望再次回探9月16日高点1973.

纳斯达克指数

科技股成分权重最大的纳斯达克指数在美股中是疫情以来表现最佳的股票指数，科技板块也被投资者视为具有避险效应的成分股板块。美国达科技公司苹果、网飞、特斯拉、亚马逊、谷歌与微软公司均实现新冠疫情业绩的大幅走升。但若拜登胜选，其提高大企业税率的政策可能对纳斯达克指数存在打压作用。企业远景上，纳斯达克成分公司仍然为经济恢复中最有乐观预期的企业，故在投资组合中将为对冲风险的重要一只。

纳斯达克指数（现金）-周线图

周线图中，纳指周内的关键潜在支持价格在斐波那契延展线61.80%回荡线位置11538附近，然后是50.0%回荡线10700左右。若美国的新冠援助资金计划磋商在大选前达成协议，纳指或将继续突破上行，潜在回探历史高位12466附近位置。



投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-nz/legal 获取。CMC Markets NZ Limited Company Registration Number 1705324.