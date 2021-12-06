高盛给予电动皮卡新贵Rivian中性评级，未来12个月平均目标价为94美元。

Rivian成立于2009年，是一家新进入的电动汽车OEM公司，总部位于加利福尼亚州的欧文市，在伊利诺伊州的Normal市有一家制造厂，计划在那里增加其消费车和商用车的产量。该公司正在打造一个差异化的品牌形象，专注于其车辆的冒险风格功能（如越野、露营等）。面向普通消费者（R1T皮卡已经发货，接下来是R1S SUV，预计在2022年5-7月交货，并且在未来几年将推出更多以消费者为中心的车型）和商用（送货车；例如，亚马逊订购了10万辆货车，发货目标为第4季度）终端市场。

Rivian在硬件功能、完整的软件生态系统（特别是它的FleetOS商业产品）、服务和收费方面具有吸引力。其生态系统和全套解决方案，以及不断增长的品牌影响力，将不仅有助于该公司拥有强大的产品吸引力。该公司使用模块化电动汽车平台（R1平台和RCV平台），部件重叠量很大，这将考虑到成本和运营杠杆。总的来说，Rivian在该行业处于有利地位。

然而，从历史上看，汽车行业对于新进入者来说很难扩大规模，包括电动汽车行业（例如，特斯拉在产品发布方面面临延迟）。Rivian仍处于起步阶段，尽管该公司拥有一支由业内资深人士组成的团队，但供应链环境仍然充满挑战。此外，里维埃的垂直一体化模式成本高昂，高盛预计从2011年第四季度到2025年将耗资约200亿美元。

Rivian拥有吸引人的产品，将引起车队和零售客户的兴趣。这包括其旗舰R1消费平台（包括R1T皮卡车和R1S全尺寸SUV）及其最初运送至亚马逊的商用送货车（RCV）。然而，电动汽车市场的竞争正在加剧，包括里维埃参与的关键SUV和皮卡细分市场。例如，目前市场上有几种电动SUV/crossovers，如特斯拉Y型（销量领先）、福特野马Mach-E和大众ID.4。此外，领先的皮卡专营权——如F-150、Silverado和Ram——都计划在十年中期推出电动车型。因此，电动皮卡和SUV市场将面临激烈的竞争。

考虑到所需的大量资本（高盛预计从第四季度到2025年，现金消耗约为200亿美元）以及新进入者在汽车行业扩张所面临的历史挑战，其垂直整合战略也存在重大执行风险（特斯拉就是一个长期取得成功的例子，但成长路线也一波三折，过去许多汽车初创企业都失败了）。

高盛预计Rivian的12个月目标价格为94美元，这意味着当前股价下跌10%。但如果该公司在产品升级方面表现良好，预计未来12-18个月将有可能上涨。因此，高盛对于对电动汽车市场整体保持乐观看法，对Rivian的股价评级为中性。

在供应链问题下，Rivian仍然面临着R1S的交货延期问题，以及诸多竞争者的威胁，高盛预计股价可能仍有10%下跌空间

碳中和的背景下，未来电动车的使用量将持续增长

电动汽车在近期和长期都是一个长期强劲增长的领域。与内燃机车辆相比，电动汽车的制造成本通常会增加5-1.5万美元，但这多出来的成本可以部分或全部节省在维护（例如，电动汽车的运动部件明显少于内燃机汽车，并利用再生制动，因此需要较少的维护）和燃油/能源节约来实现。随着电池技术的不断创新，成本会逐渐下降，经济形势将越来越有利于电动汽车。此外，政府补贴可以减少或完全消除前期成本溢价；在性能上，电动汽车具有快速加速和良好操控性（鉴于电池组重量，电动汽车的重心较低）；在安全方面，电动车具有更大的起皱区域、可以降低侧翻风险、拥有强大的正面和侧面碰撞试验评级。



Rivian Automotive Inc ——4小时图图片来源：CMC Markets



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