美国股市自10月中旬以来在大选的不确定性中下滑，周末美国新冠确诊病例激增，引发投资者对周期性股票的进一步大幅卖空。美国道琼斯指数受到航空与金融股下跌拖累，连续三个交易日收跌。与此同时，美国科技板块呈现弹性反弹，带动纳斯达克指数周二收高。美元续跌的同时，日元与黄金表现强劲，避险交易情绪逐步主导金融市场的主流方向。

刚刚录得的微软公司每股收益与营收均好于预期，对科技板块股价形成进一步的支持。本周将迎来另外一些大科技公司的一季度财告公布，苹果公司、亚马逊、脸书与谷歌财告均将在本周四公布。

昨日公布的美国9月份核心资本财订单录得6年高位，但同时10月份消费信心指数下滑，尤其是对两党派民选调查中显示抗衡的洲。数据表明大选给消费与投资信心带来担忧情绪，并且受到新冠疫情恶化影响，经济复苏速度放缓的事实。

本次美国大选的结果难以预期，并且即使对大选结果的判断正确，也很难预估市场的反映。 另外，受新冠疫情的影响，一些洲的投票将通过邮件形式，意味着大选结果将不会在当日揭晓，大选结果的拖延将对投资信心起到进一步影响，并且金融市场将受投机交易而出现双边巨幅震荡的行情。

在避险情绪主导市场方向的环境下，一些典型的避险性产品如黄金、日元将是投资者寻求避险对冲的热门产品，同时纳斯达克指数也将是美国股票市场中具有避险性质的股票板块。

美国纳斯达克指数（现金）- 日线图

纳指在9月初破位上行趋势线下滑后，结束了前期的上行走势，进入技术性超买后的修正行情。在美国大选不确定性引发的风险意愿消退情绪压力下，纳指可能在大选前仍然保持高位窄盘整理，近期的潜在支持价格落在斐波那契23.60%回荡线附近，11000整数关口，上行潜在阻力在10月13日高点12215附近。由于科技成分大公司的业绩表现在新冠疫情中突出，纳斯达克指数将为大选过程中相对具有弹性的股指，故具有一定的避险作用。



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