受投资者瞩目的欧元区复苏基金推出，7500亿的份额中，其中3900亿欧元将作为给欧盟成员国的无偿拨款，相比德法最先提出的5000亿欧元大幅下降；另外3600亿欧元则作为低息贷款。

随着欧元复苏基金推出，以及欧元区联合债券也将给全球投资者在美国债券之外，提供新的避险资产选择。使得市场资金更愿意押注欧元对于美元率先走强，欧元美元（EURUSD）汇率的看涨趋势性已经形成。

货币市场上看，美元2020年9月期货合约上周出现5天单边下跌，技术上摆脱了96水平后，美元指数已经进入空头掌控的推动浪中。

反之，货币市场美元最大对手盘欧元（EUR）则突破1.1450水平后，欧元上涨了240余点的空间，已经接近1.17水平，且图形上看并没有停止迹象。

欧元区复苏基金的推出，在疫情环境下，平息了投资者对于欧元区经济奔溃的担忧，且同时在目前中美关系负面的背景下，被期望成为中国对西方经济关系的一个重要替代品，这在中期的周期里，对美国国债和美元构成了严峻的挑战。

另一个主要逻辑来判断，美国疫情数字依旧在大幅攀升，欧元区对于第二次疫情控制相对较稳定，没有看见主要经济体国家疫情数字的波动性放大。

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当然，西欧以及美国依旧是在等待疫苗、用药研发过程中，主推“免疫疗法”，因此美国疫情数字的扩大攀升，对比欧元区的数字可能更令投资者认为美国本土管理“混乱”。

流动性层面，“美元荒”出现结束，因美联储6月份以来维持缩表的操作思路，主要收缩部分为央行回购协议及货币互换，表明市场对美元的需求量在减少。且从Libor的市场表现中不难看出，已经下降至正常水平。

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周内投资者留意，美联储将会召开利率决议，同时还将公布1万亿美元的财政刺激计划。

除了欧元（EUR）外，货币市场上受益于贵金属市场上涨的如澳元（AUD）、纽元（NZD）等继续维持中线级别的上涨，投资者可做持仓观望。

如澳元突破0.7033水平上方，等候子浪的运行突破0.7180水平上方进一步打开汇价上行空间。

（以上分析源于CMC Markets 市场分析师任震鸣）

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