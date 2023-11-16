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亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.11.16

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

16 Nov 2023, 22:00

澳洲股市


今日澳洲指数小幅下跌。S&P/ASX 200指数跌0.67%，报7058.4点； ASX All Ordinaries指数跌0.65%，报7269.5点；ASX Small Ordinaries指数下跌1.1%，报2709点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：房地产投资管理公司Cromwell Property Group（+6.17%），金融咨询公司Iress Ltd（+3.39%）以及知识产权公司IPH Ltd（+2.97%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：财富管理公司AMP Ltd（-15.76%），软件服务公司Life360 Inc.（-6.98%）以及初级勘探公司Chalice Mining Ltd（-5.92%）。


S&P/ASX 200中的11个板块中有8个板块下跌，其能源板块跌幅最大，下跌1.19%。

来源：ASX

 

香港股市


香港股市低开低走。截至收盘，恒生指数跌1.36%，报17832.82点；国企指数跌1.41%，报6116.7点；恒生科技指数跌1.85%，报4049.72点。南向资金今日净买入43.39亿元，近5日累计净卖出15.01亿元。


盘面上，生物科技、半导体、中概互联网走弱。


生物科技方面，药明生物跌5.82%，再鼎医药跌5.53%，荣昌生物跌4.11%，君实生物跌3.42%。


半导体方面，华虹半导体跌4.7%，宏光半导体跌2.99%，晶门半导体跌2.86%，中芯国际跌2.24%。


中概互联网方面，小米集团跌6.55%，阿里巴巴跌2.22%，网易跌2.39%，美团跌1.41%。

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


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今日澳洲指数高开高走。S&P/ASX 200指数涨0.83%，报7006.7点； ASX All Ordinaries指数涨0.87%，报7207.1点；ASX Small Ordinaries指数涨1.29%，报2690.4点。香港股市高开低走，反弹无力。截至收盘，恒生指数跌0.17%，报17396.86点；国企指数跌0.41%，报5964.54点；恒生科技指数跌0.74%，报3951.75点。南向资金今日净买入13.63亿元，近5日累计净买入73.88亿元。

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今日澳洲指数高开低走。S&P/ASX 200指数跌0.4%，报6948.8点； ASX All Ordinaries指数跌0.44%，报7145点；ASX Small Ordinaries指数跌0.65%，报2656.1点。香港股市早盘高开低走，午后一度拉升。截至收盘，恒生指数涨1.3%，报17426.21点；国企指数涨1.5%，报5989.1点；恒生科技指数涨2.28%，报3981.2点。南向资金今日净卖出19.88元，近5日累计净买入155.93亿元。

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