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亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.10.30

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

30 Oct 2023, 21:30

澳洲股市


今日澳洲指数高开低走。S&P/ASX 200指数跌0.79%，报6772.9点； ASX All Ordinaries指数跌0.77%，报6960.2点；ASX Small Ordinaries指数跌0.88%，报2556.9点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：家禽生产商Ingham Group Ltd（+2.4%），媒体公司Nine Entertainment Co. Holdings Ltd（+2.21%）以及软件技术公司Xero Ltd（+2.2%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：金矿公司IGO Ltd（-9.02%），娱乐集团The Star Entertainment Group Ltd（-8.4%）以及计算机内存存储技术公司Weebit Nano Ltd（-5.75%）。


S&P/ASX 200中的11个板块中有10个板块下跌，其中能源板块跌幅最大，下跌2.59%。

来源：ASX

 

香港股市


香港股市低开反弹。截至收盘，恒生指数涨0.04%，报17406.36点；国企指数跌0.31%，报5960.33点；恒生科技指数涨1.27%，报3854.31点。南向资金今日净买入22.47亿元，近5日累计净买入91.6亿元。


盘面上，制药、半导体、苹果概念走强。


制药板块中，药明康德涨4.07%，百济神州涨7.99%，瀚森制药涨6.25%，信达生物涨4.56%。


半导体方面，中芯国际涨6.15%，ASMPT涨5.48%，华虹半导体涨4.99%，京东方精电涨4.55%。


苹果概念方面，舜宇光学科技涨6.45%，瑞声科技涨6.55%，高伟电子涨6.48%，丘钛科技涨11.51%

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


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