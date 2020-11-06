进入美国大选计票日第三日，美国股市实现第四个交易日强势上行，投资者继续押注拜登将胜选美国总统，并且期待民主党能够掌控国会席位，则将有更大的财政刺激计划出台。科技股份仍然是领涨的板块，纳斯达克指数再次上扬2.59%。

民主党候选人前美国副总统拜登以253-213的选举人票数领先于现任总统特朗普。但是仍然有5个战场洲仍未完成计票，其中拜登在亚利桑那洲具有绝对优势，则其可能赢得另外的11票，使得其胜选270个选举人票只是近在咫尺。但目前焦点集中在宾夕法尼亚洲，此洲占有30个选举人票数，目前特朗普领先于拜登。

受冒险意愿打压，美元继续走软。周四，美元指数下跌0.9%，至92.51。欧元兑美元汇率上行0.88%，至1.1820；美元兑日元走跌，破位104关口，至103.48. 澳元对美元上行1.46%，至0.7283.

美元走跌，引发黄金急涨，纽约商品交易所黄金期货价格上涨55美元/盎司，至1955，技术形态上突破了近期的关键阻力价格1933关口，潜在打开了进一步的上行空间。

美联储在新一轮议息会议中将近零的利率保持不变，也为改变资产购买规模。美联储官员称，目前的经济活动仍然较疫情前有很大差距，需要更多的财政刺激措施与阔送的货币政策出台。金融市场对美联储会议没有明显的迅即反映。

另外，今日将有美国10月份非农业就业数据公布，截至上周美国申请救济金人数较前周稍有下降，至75.1万人口。预期10月份非农业就业数据仍然有所改善，市场预期就业增长人数为59.5万个，失业率将下降至7.7%。但金融市场可能受到美国总统大选的影响会超过非农就业数据，不会做出较大的回应。

由于美股连涨四日，在本周的最后一个交易日容易出现由于获利回吐引发的技术回落，并且预计美国大选计票将在周末继续进行，则更加引发投资者对周末关市的不确定性回吐交易。美国股指期货在开盘后有回撤迹象，美元同时出现反弹。大选在进入最后关头的时刻，投资者需要谨慎对待已经持有头寸。

技术分析

美国标普500指数（现金）-日线图

美元兑日元的日线图看，其已经下破关键支持位置104整数位关口，同时也成为近期关键的潜在阻力位置，其继续下行的压力较大，日内的关键潜在支持位置在103.31附近，如果突破则就进一步的空头潜在目标在102.25附近，然后市3月份低点101关口。



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