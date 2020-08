距离2020年的美国大选已经不足最后100天了,选情民意角度上看,以google浏览器搜索的公开数据显示,特朗普(Trump)目前的民调明显落后于他的竞争对手拜登(Joe Biden)。当然美国媒体基本处于左翼党派控制下,如果在上一轮大选中,通过民调来判断最后的选情结果,那么最终结果是大失所望:)

从特朗普最后不到100天的选举竞争历程来看,无非以下几个方向:

1、美股市场与宏观经济;

2、特朗普施政纲领下的美国对外关系;

以此为假设条件的判断:

1、宏观经济受疫情影响严重,美股市场难出现下跌

美国疫情的数字没有下降,反而超越了此前3、4月份的日均确证约35000人的数据,说明美国疫情的控制是比较负面的,但是我们认为包括美国以及西欧在内,一边在努力进行疫苗及药剂的研发工作,正常的时间周期是12个月左右,所以从全球疫情爆发的时间点3月做推算,这需要到2021年才有希望看到临床产品的出台。

一边就是在尝试“免疫疗法”,美国做的更为突出而已,这里面有利有弊,此处不多做叙述。

从宏观经济角度看,疫情的影响,零售遭受重创,多数州的服务业以及制造业没有出现如此前市场偏乐观预期的V型反转。比如制造业上,投资者可紧盯波音(Boeing)的股票走势以佐证实体经济制造业是否复苏。

如图所示,Boeing股价明显落后于标的指数,股价5月下至6月的补涨结束后进入盘跌走势,并且目前随着半年财报披露的开始,Boeing的订单并没有出现改善,显示美国高端制造业没有出现复苏,同时佐证全球疫情背景下,旅游跨境服务业的萎靡影响了航空产业的需求。

至于美股的指数角度,以Dow30(道琼斯30指数)为标的,10月前的美股依旧处于安全范围内,主要是特朗普对于股票市场的绝对支持,而且是流动性推动的实打实的支持。

特朗普在其2016年选举之时,以减税为主要利好逻辑,推动了道指从16000点启动,持续4年,此次在3月15日—3月23除了连续降息之后,打出了联合西方主要经济体以及部分美国盟友制定的84天SWAP,以确保美元流动性平稳,止住了股票市场的下跌,并且从3月23日开始至今,Nasdaq已经创出疫情2月份下跌以来的历史新高,道指也继续维持在2月下跌浪型幅度的0.618水平上方运行。

显然,机构包括专业散户,都明白股票市场当前不是依靠估值来吸引,而是政策,并且冥冥之中有一个无形的手在“操盘”,保持住了趋势的稳定性,引导了中线持仓盘的稳定,以及短线投机盘的活跃。

2、一切政策活动、摩擦碰撞,以“平稳”求过渡

关于美元的“负利率”问题,我们认为在大选前是不会去考虑货币政策的。流动性层面,“美元荒”出现结束,因美联储6月份以来维持缩表的操作思路,主要收缩部分为央行回购协议及货币互换,表明市场对美元的需求量在减少。且从Libor的市场表现中不难看出,已经下降至正常水平。

大选前的各党派思路是任何问题都可以涉及,所有涉及的点,都需处于参选者以及其团队可控制范围内,或者说就是计划在内的策略,不会过多去玩弄一些超常规或者意外问题,其一容易打乱布局,其二很难把控临产应变之力。

就好比,过去的经验已经告诉我们,“如果美国打赢一场战争,执政党将失去下一届的总统”,这条规律唯独在二战时期没有触发,那么,我们也有足够的信心相信,美国的竞争对手不会去做“偷袭珍珠港”这样的事情,同理,美国也不会重蹈陷入“阿富汗、伊拉克”的覆辙。

弦外之音多为“杂音”,超剧本的操盘模式容易“湿鞋”,掌舵者自有能力因局势的变化而控制方向,当前虽有风浪,暴雨,然没有看到“触礁”风险。

Trump最大的优势是在于其有明确的施政纲领,如何拿到更多中间派的票仓,是最后100天的重中之重。

参考回顾:

6月19日:聊聊美元,且特朗普大概率问鼎大选

(以上分析源于CMC Markets 市场分析师任震鸣)

