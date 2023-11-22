亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.11.22

澳洲股市



今日澳洲指数震荡走弱。S&P/ASX 200指数跌0.07%，报7073.4点； ASX All Ordinaries指数跌0.16%，报7277.8点；ASX Small Ordinaries指数下跌0.87%，报2695.1点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：矿业公司De Grey Mining Ltd（+4.8%），博彩公司Tabcorp Holdings Ltd（+3.45%）以及金融数据管理公司Link Administration Holdings Ltd（+2.75%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：医疗保健公司Healius Ltd（-33.24%），医疗设备公司PolyNovo Ltd（-7.64%）以及计算机存储技术公司Weebit Nano Ltd（-5.78%）。



S&P/ASX 200中的11个板块中有6个板块下跌，其中房地产（-1.43%）、信息科技（-1.13%）和通信服务（-1.01%）板块跌幅居前。

来源：ASX

香港股市



香港股市全天震荡。截至收盘，恒生指数涨0%，报17734.6点；国企指数跌0.03%，报6074.83点；恒生科技指数跌0.18%，报4029.82点。南向资金今日净买入51.63亿元，近5日累计净买入46.98亿元。



盘面上，生物科技、半导体、小米概念走弱。内房股逆市上涨。



小米概念方面，通达集团跌15.22%，丘钛科技跌5.56%，金山软件跌4.92%，华讯跌4.17%，小米集团跌1.69%。



半导体方面，晶门半导体跌2.86%，华虹半导体跌2.58%，中芯国际跌1.15%。



生物科技方面，康希诺生物跌3.03%，君实生物跌2.6%，药明生物跌2.37%，荣昌生物跌1.71%。



内房股方面，碧桂园涨4.94%，融创中国涨4.21%，远洋集团涨3.45%，正荣地产涨3%。

商品外汇

来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计

来源：CMC Markets NG平台



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