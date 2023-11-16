亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.11.16

澳洲股市



今日澳洲指数小幅下跌。S&P/ASX 200指数跌0.67%，报7058.4点； ASX All Ordinaries指数跌0.65%，报7269.5点；ASX Small Ordinaries指数下跌1.1%，报2709点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：房地产投资管理公司Cromwell Property Group（+6.17%），金融咨询公司Iress Ltd（+3.39%）以及知识产权公司IPH Ltd（+2.97%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：财富管理公司AMP Ltd（-15.76%），软件服务公司Life360 Inc.（-6.98%）以及初级勘探公司Chalice Mining Ltd（-5.92%）。



S&P/ASX 200中的11个板块中有8个板块下跌，其能源板块跌幅最大，下跌1.19%。

来源：ASX

香港股市



香港股市低开低走。截至收盘，恒生指数跌1.36%，报17832.82点；国企指数跌1.41%，报6116.7点；恒生科技指数跌1.85%，报4049.72点。南向资金今日净买入43.39亿元，近5日累计净卖出15.01亿元。



盘面上，生物科技、半导体、中概互联网走弱。



生物科技方面，药明生物跌5.82%，再鼎医药跌5.53%，荣昌生物跌4.11%，君实生物跌3.42%。



半导体方面，华虹半导体跌4.7%，宏光半导体跌2.99%，晶门半导体跌2.86%，中芯国际跌2.24%。



中概互联网方面，小米集团跌6.55%，阿里巴巴跌2.22%，网易跌2.39%，美团跌1.41%。

商品外汇

来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计

来源：CMC Markets NG平台



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