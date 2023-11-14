亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.11.14

澳洲股市



今日澳洲指数高开高走。S&P/ASX 200指数涨0.83%，报7006.7点； ASX All Ordinaries指数涨0.87%，报7207.1点；ASX Small Ordinaries指数涨1.29%，报2690.4点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：检测公司ALS Ltd（+8.52%），软件服务公司Life360 Inc（+6.07%）以及天然气勘探和生产公司Beach Energy Ltd（+5.67%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：金融数据公司Link Administration Holdings Ltd（-3.25%），银行机构National Australia Bank Ltd（-3.22%）以及能源公司Origin Energy Ltd（-3.19%）。



S&P/ASX 200中的11个板块中有9个板块上涨，其中能源板块涨幅最大，上涨2.54%。

来源：ASX

香港股市



香港股市高开低走，反弹无力。截至收盘，恒生指数跌0.17%，报17396.86点；国企指数跌0.41%，报5964.54点；恒生科技指数跌0.74%，报3951.75点。南向资金今日净买入13.63亿元，近5日累计净买入73.88亿元。



盘面上，绿电、中资券商、医疗保健涨幅居前，体育用品、中概互联网走弱。



绿电股方面，信义能源涨2.88%，新奥能源涨2.53%，龙源电力涨2.08%，大唐发电涨1.67%，华润电力涨1.17%。



中资券商股方面，中金公司涨3%，国泰君安涨2.09%，国联证券涨1.88%。



医疗保健股方面，药师帮涨9.55%，时代天使涨5.98%，医渡科技涨5.7%，固生堂涨5.54%。



体育用品股方面，特步国际跌16.49%，安踏体育跌4.94%。



中概互联网方面，腾讯跌0.65%，阿里巴巴跌1.8%，美团跌2.96%，网易跌2.35%，小米跌2.22%。

商品外汇

来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计

来源：CMC Markets NG平台



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