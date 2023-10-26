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亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.10.26

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

26 Oct 2023, 19:45

澳洲股市


今日澳洲指数收跌。S&P/ASX 200指数跌0.61%，报6812.3点； ASX All Ordinaries指数跌0.64%，报7001.1点；ASX Small Ordinaries指数跌1.2%，报2571.9点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：教育集团IDP Education Ltd（+5.88%），零售商Super Retail Group（+4.59%）以及石油和天然气勘探公司Beach Energy Ltd（+4.05%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：网络服务提供商Megaport Ltd（-16.33%），金融科技公司Block Inc（-8.03%）以及生物制药公司Neuren Pharmaceuticals Ltd（-7.29%）。


S&P/ASX 200中的11个板块中有9个板块下跌，其中信息技术为下跌最多的板块，下跌2.56%。


来源：ASX

 

香港股市


香港股市弱势震荡。截至收盘，恒生指数跌0.24%，报17044.61点；国企指数涨0.1%，报5859.55点；恒生科技指数涨0.31%，报3712.55点。南向资金今日净买入22.27亿元，近5日累计净买入81.61亿元。


盘面上，黄金、电力股走高，内房股走弱。


电力股方面，华能国际电力涨8.13%，华电国际电力涨6.41%，大唐发电涨4.55%。


黄金股方面，长城微光涨8.54%，中国黄金国际涨1.44%，山东黄金涨0.66%。


内房股方面，万科跌3.99%，绿城中国跌2.81%，融创中国跌3.98%

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


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