亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.10.23

澳洲股市



今日澳洲指数延续下跌。S&P/ASX 200指数跌0.82%，报6844.1点； ASX All Ordinaries指数跌0.84%，报7030点；ASX Small Ordinaries指数跌0.66%，报2611.5点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：计算机内存储存技术公司Weebit Nano Ltd（+15.16%），汽车配件制造商ARB Corporation Ltd（+5.29%）以及医疗设备服务公司ResMed Inc（+3.53%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：能源公司New Hope Corporation Ltd（-8.5%），锂钽生产商（-7.25%）以及金属勘探公司Liontown Resources Ltd（-5.26%）。



S&P/ASX 200中的11个板块中有8个板块下跌，其中能源和材料板块下跌最多，分别下跌3%和2.34%。



来源：ASX

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