亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.10.20

澳洲股市



今日澳洲指数小幅收跌。S&P/ASX 200指数跌1.16%，报6900.7点； ASX All Ordinaries指数跌1.16%，报7089.7点；ASX Small Ordinaries指数跌1.05%，报2628.9点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：计算机内存储存技术公司Weebit Nano Ltd（+13.25%），铀生产公司Paladin Energy Ltd（+3.17%）以及金融服务提供商Credit Corp Group Ltd（+2.99%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：金属勘探和开发商Liontown Resources Ltd（-31.9%），金融服务公司Insignia Financial Ltd（-12.82%）以及氧化铝生产商Alumina Ltd（-9%）。



S&P/ASX 200中的11个板块中有10个板块下跌，其中材料板块下跌最多，下跌1.69%。



来源：ASX

香港股市

香港股市延续下跌。截至收盘，恒生指数跌0.72%，报17172.13点；国企指数跌0.89%，报5871.71点；恒生科技指数跌1.03%，报3662.15点。南向资金今日净买入18.68亿元，近5日累计净买入39.24亿元。



盘面上，小米概念、苹果概念走弱，内房股逆市走高



小米概念方面，华讯跌22.5%，小米集团跌2.06%，通达集团跌1.96%。



苹果概念方面，比亚迪电子跌5.31%，巨腾国际跌4.13%，富智康集团跌2.99%，瑞声科技跌1.43%。



内房股方面，碧桂园涨5.63%，融创中国涨4.73%，雅居乐集团涨3.9%，富力地产涨3.77%。

商品外汇

来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计

来源：CMC Markets NG平台



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