亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.10.19

澳洲股市



今日澳洲指数小幅收涨。S&P/ASX 200指数跌1.36%，报6981.6点； ASX All Ordinaries指数跌1.28%，报7172.7点；ASX Small Ordinaries指数跌0.64%，报2656.8点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：计算机内存储存技术公司Weebit Nano Ltd（+6.75%），黄金生产公司Northern Star Resources Ltd（+4.36%）以及汽车配件制造商ARB Corporation Ltd（+4.09%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：生物制药公司Telix Pharmaceuticals Ltd（-10.07%），金融服务技术公司Netwealth Group Ltd（-7.84%）以及铝冶炼公司Alumina Ltd（-7.29%）。



S&P/ASX 200中的11个板块中全部下跌，其中信息技术跌幅最大，下跌1.84%。



来源：ASX

香港股市



香港股市低开低走。截至收盘，恒生指数跌2.46%，报17295.89点；国企指数跌2.49%，报5924.23点；恒生科技指数跌1.9%，报3700.15点。南向资金今日净买入17.92亿元，近5日累计净买入60.73亿元。



盘面上，内险、新能源汽车、金属板块走低



内险股方面，中国人寿跌6.69%，中国太保跌4.7%，中国平安跌3.76%，新华保险跌3.44%。



新能源汽车方面，小鹏汽车跌8.93%，蔚来汽车跌7.99%，吉利汽车跌4.61%，理想汽车跌4.06%，比亚迪股份跌3.65%。



金属板块方面，中国黄金国际跌5.46%，汇力资源跌4%，洛阳钼业跌3.15%，中国中冶跌2.56%，五矿资源跌2.23%。

商品外汇

来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计

来源：CMC Markets NG平台



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