黄金价格创下历史新高,伦敦现货金7月27日(周一)即一举突破此前2011年9月的1922美元水平,并且继续向上攀升,大有意本周拿下2000美元水平重要的心里关口。

从金价的走势看,7月中旬以来,国际金价呈现了加速上涨的态势。此前在4月13日,国际金价突破1700美元盎司水平,用了近三个月的时间于7月8日突破1800美元/盎司,而从1800美元盎司突破至1900美元盎司(7月24日),却仅仅用了不到20天的时间。

数据方面,散户力量依旧是推动行情上涨的主要力量,Bloomberg的数据显示,上周ETF的黄金总持有量攀升至创纪录水平,并连续第18周录得资金流入;白银也与黄金维持一致性的行动,其126亿美元的IShares Silver Trust(SLV)吸收了创纪录的每周资金流入。

(source:google)

ETF获得大举资金的流入,被解读为是散户力量,因多数投资者可能无法投资期货合约或获取实物黄金,以及非专业从事操盘,而变相投资黄金市场。

另一方面,美元持续走软,机构资金被动持仓调整,贵金属成为大资金一个避风港口。美国商品期货交易委员会的最新数据显示,对冲基金和其他大型投机者已经积累了自2018年5月以来最大的美元净空头头寸。

从所有方向看,贵金属的行情没有结束的迹象,但是我们依旧维持此前的判断分析,本周出现调整的可能性极大,当前区域已经进入一个阶段性的投机区域,且无论黄金、白银因经历陡峭的加速上涨浪型后,获利筹码迅速叠加,一旦高位出现松动,回撤波动率不会小。

如图所示,黄金日线图,对于中线此前我们的视频中已经清晰表示,1760美元水平下方的可以不用看市场,安心持仓即可,那么经过2周的浪型推动,我们认为可以移动为1850美元水平下方的中线盘不必关心黄金价格变动;

短期投机的可留意T-1日前的最低价或者开盘价作为日线的离场信号,如果出现单日上影线对比实体比例出现2:1、或者出现阴线覆盖包阳线组合,投资者即可离场观望,重新等待新的入场机会。

白银方面,银价连续两个交易日亚盘即出现超过5%的升幅,此前我们认为不必关心18.4美元水平下方的买盘筹码,那么经历2周的变化后,我们认为21美元水平下方的买盘筹码可以做中线持仓等待,不必在意短线变化。

短线投资者则可留意k线的单日覆盖或者5日均线的得失。

(以上分析源于CMC Markets 市场分析师任震鸣)

