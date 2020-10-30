周二，受到美国大科技公司的强劲业绩报告提振，科技板块股价大幅反弹，提振美国股市反弹。道琼斯指数结束连续4个交易日跌势，单日收涨0.52%；标普指数上行1.19%，纳指上扬1.61%。但三大股指在尾盘均收窄涨幅，看似美国大选与新冠疫情恶化带来的乐观情绪或为短暂行情。

美元继续走强，美元指数上涨0.58%，至93.955，一度上破94关口。欧元大幅下挫，因欧洲央行拉加德明确表示将在未来出台更多刺激措施，可能在12月份会议上将再次扩大1.35万亿欧元的大流行病基金资产收购计划（PEPP）。近期欧洲地区新冠确诊病例再度激增，各国重新实行封锁措施，投资者担忧欧洲经济可能陷入双底衰退。欧元兑美元汇率昨日下挫73点，至1.1673.

美国第三季度GDP好于预期，录值为较上月攀升33.1%，好于估值32%。 因企业与居民户投资资本与消费活动反弹，美国三季度GDP录得历史最大增幅，但需明确的是二季度的经济封锁引发美国经济最惨重下滑。针对强劲数据，美国总统特朗普在推特中写道“很高兴这个伟大的GDP数字在11月3日之前公布”。但拜登认为绝地反弹的GDP已经在近期看到放缓迹象。

美国主要大企业科技公司普遍录得强劲的三季度业绩报告。苹果公公司每股收益录得０.７３美元，超过预期值０.７美元；营收６４７０亿美元，好于预期６３０７亿美元。但由于iPhone 销售收入较去年同期下降20.7%，苹果股价在盘后价格出现下滑。

金价继续走跌，因美元走强与获利交易引发。现货金价下跌0.5%，值1867.40美元，最低触及1858.92，为一个低位。技术图表上看，现货黄金的近期重要支持价格在1840附近。在美国大选日，金价仍然有可能由于避险交易而重新被拉升。

日内需关注欧洲各国三季度GDP，包括德国、法国与意大利的数据；美国9月份个人消费指数与UoM消费者信心指数也将在亚太时间晚间公布。另外，周六将有中国10月份制造业采购经理人指数公布，将对周一亚太股市开盘有潜在的提拉作用。

黄金（现金）- 日线图

黄金日线图显示明显卖压，近几日的跌势已经突破多重均线下行，日内的关键潜在支持位置落在1848附近（斐波那契32.8%回荡线的位置）。 从MACD与STOCH两个随机震荡指标看，均支持继续下行的动能走势，金价在美元走强的情况下，难以在近期出现强势的反弹。上行压力主要集中在1900附近，然后是1934左右。



投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.