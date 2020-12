Zmienność pozostaje niska po święcie w USA

Wczorajsza sesja przebiegała spokojnie, ponieważ inwestorzy w Stanach Zjednoczonych obchodzili Święto Dziękczynienia, a giełda w USA była zamknięta. Traderzy w innych częściach świata w większości pozostawali w oczekiwaniu przy niskiej zmienności. Był to również spokojny dzień pod względem napływu wiadomości, a apetyt na handel pozostawał niski po tej stronie Atlantyku. Lockdown w całej Anglii dobiegnie końca w przyszłym miesiącu, ale zdecydowana większość kraju nadal pozostanie pod dość surowymi ograniczeniami. Życie codzienne będzie wciąż dalekie od wolności, z której ludzie korzystali latem. Sektor hotelarski będzie mógł funkcjonować jedynie w bardzo ograniczonym zakresie, co pozostanie bez znaczenia wraz ze zbliżający się sezonem świątecznym, w którym kawiarnie, puby i restauracje są zwykle bardzo obciążone ruchem. Niedawno ogłoszono, że niemieckie ograniczenia będą obowiązywać do 20 grudnia, a przemysł hotelarski we Francji pozostanie pod restrykcjami do 20 stycznia. Sektory usług w tych krajach czekają więc dalsze utrudnienia.

Amerykański rynek akcji otwiera się dziś na pół dnia, ale zmienność prawdopodobnie pozostanie niska przez całą sesję - zwykle dzieje się tak po Święcie Dziękczynienia. Podekscytowanie, które widzieliśmy na początku tygodnia w związku z postępami poczynionymi przez AstraZeneca-Oxford University w zakresie opracowywania szczepionki na Covid-19 i nadzieje, że prezydent Trump odejdzie z urzędu w styczniu spokojnie, będą prawdopodobnie głównymi tematami tygodnia. W środę rynek ropy naftowej osiągnął najwyższy poziom od początku marca w wyniku nadziei na szczepionki i narastającej dyskusji, że OPEC+ utrzyma obecny poziom produkcji. Grupa krajów produkujących ropę pierwotnie planowała złagodzenie obecnych cięć produkcji w styczniu, ale ostatnio pojawiają się spekulacje, że organizacja utrzyma obecny poziom wydobycia, mimo że ceny w ostatnim czasie rosły. Kilka krajów utrzymuje ograniczenia, które prawdopodobnie dadzą OPEC+ wymówkę, by nie zwiększać podaży.

Złoto zyskało wczoraj na wartości, po silnych spadkach, które notowało wcześniej w tym tygodniu, kiedy kurs spadł do najniższego poziomu od lipca. Metal tradycyjnie skorzystał na niepewności na rynkach, a w listopadzie znalazł się pod presją, ponieważ giełdy rosły wzmocnione nadzieją na szczepionkę przeciwko koronawirusowi. Wydaje się, że na razie wsparcie znajduje się w regionie 1800 USD.

Rynki akcji na Dalekim Wschodzie nie zanotowały zmian i wydaje się, że inwestorzy w tej części świata również są zadowoleni z chwilowego oczekiwania. Zyski przemysłowe w Chinach wzrosły w zeszłym miesiącu o 28,2% rok do roku. Był to szósty z rzędu miesiąc wzrostu i duża poprawa w stosunku do 10,1% wzrostu odnotowanego w poprzednim raporcie. Indeksy w Europie mogą otworzyć się nieco niżej.

Ostateczny raport francuskiego PKB za trzeci kwartał wyniósł 18,7% przy prognozie na poziomie 18,2%. W drugim kwartale gospodarka skurczyła się o 13,7%. Odczyt CPI wyniósł 0,1%. O 11:00 zostanie ogłoszony ostateczny odczyt zaufania konsumentów w strefie euro, a ekonomiści spodziewają się wyniku -17,6.

EURUSD – od początku miesiąca pozostajemy w trendzie wzrostowym i dopóki utrzymujemy się powyżej 50-dniowej MA przy 1,1775, pozytywny ruch powinien być kontynuowany. Poziom 1,2000 stanowi obecnie opór. Przełamanie poniżej 1,1602 może otworzyć drogę do dalszych spadków.

GBPUSD – w ciągu ostatnich dwóch miesięcy znajdujemy się w trendzie wzrostowym i jeżeli tendencja ta się utrzyma, celem może być 1,3515. Wsparcie dla odreagowania znajduje się przy 1,3106, a przełamanie tego poziomu może skierować parę w okolice 1,3000.

EURGBP – od dwóch miesięcy mamy trend spadkowy i dopóki utrzymujemy się poniżej 0,9000 tendencja ta powinna być utrzymana. Przełamanie poniżej 0,8864 może otworzyć drogę na 0,8800. Jeżeli zaatakujemy 0,9000, wówczas kolejnym celem jest 0,9039, gdzie znajduje się 50-dniowa MA.

USDJPY – jeśli utrzymamy się powyżej 103,65, możliwym celem będzie 105,52, gdzie znajduje się 100-dniowa MA. Szerszy ruch spadkowy i atak na 103,65 może skierować kurs w okolice 102,00.

FTSE 100 - oczekiwany spadek na otwarcie o 12 punktów do 6,350

DAX 30 - oczekiwany spadek na otwarcie o 2 punkty do 13,284

CAC 40 - oczekiwany spadek na otwarcie o 1 punkt do 5,565

