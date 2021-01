Zmienność na rynkach akcyjnych pozostaje niska, OPEC+ w grze

Rynki akcji w Europie zanotowały wczoraj niewielkie spadki, mimo informacji, że brytyjski regulator zatwierdził szczepionkę firmy Pfizer-BioNTech przeciw Covid-19. Pierwsze dawki zostaną wprowadzone w ciągu kilku dni. W minionym miesiącu dokonano kilku postępów w walce z koronawirusem, co jest świetną wiadomością, jednak traderzy mają świadomość, że proces masowych szczepień potrwa kilka miesięcy. S&P 500 ustanowił kolejny rekord na zamknięciu po tym, jak większość sesji notował niewielkie spadki. FTSE 100 zyskał wczoraj ponad 1% i wydaje się, że wzrostowy ruch był napędzany przez wiadomości o szczepionkach. Jednak przyglądając się bliżej, można zauważyć, że dużą rolę w tym wzroście odegrały spółki górnicze, energetyczne i bankowe. Firmy konsumenckie, które posiadają stosunkowo dużą ekspozycję na rynki międzynarodowe, również znacznie wzrosły z powodu słabszego funta. Uważa się, że FTSE 250 najlepiej reprezentuje gospodarkę Wielkiej Brytanii, a indeks zamknął się na plusie tylko o 0,17%.

Ropa zyskała wczoraj na wartości po stratach odnotowanych na początku tygodnia. OPEC+ był ostatnio w centrum uwagi, ponieważ wiele mówiło się o tym, że grupa utrzyma istniejące cięcia produkcji w przyszłym roku. Był to ważny czynnik w ostatnim ośmiomiesięcznym szczycie, który odnotowano na rynku energii. Grupa krajów produkujących ropę nie mogła jednak dojść do porozumienia i musiała odłożyć swoją decyzję, która powinna zostać podjęta dzisiaj. Wydaje się, że produkcja pozostanie ograniczona w jakimś stopniu, stąd wczorajszy ruch wzrostowy.

W środę usłyszeliśmy wypowiedzi kilku bankierów centralnych. Patrick Harker stwierdził, że istnieją oznaki stabilizacji gospodarki, a to z powodu braku nowych bodźców fiskalnych. Jerome Powell, przewodniczący Fed, powtórzył swój pogląd, że obecne narzędzia będą wykorzystywane do czasu, gdy gospodarka wyraźnie wyjdzie zza zakrętu. Proponowany pakiet koronawirusowy jest ponownie w centrum uwagi, ale nadzieje na jego wprowadzenie nie są w tej chwili zbyt duże. Nancy Pelosi i Chuck Schumer z Demokratów wezwali republikanina Mitcha McConnella do poparcia ponadpartyjnej umowy - pakietu o wartości 908 miliardów dolarów - jednak McConnell nie chce wydać więcej niż 500 milionów dolarów.

Funt szterling stracił wczoraj na wartości, ponieważ cierpliwość traderów została poddana próbie, gdy wzrosła frustracja związana z rozmowami handlowymi między Wielką Brytanią a UE. Głównym tematem dyskusji jest terytorium połowów Wielkiej Brytanii. Osłabienie funta było wyrazem obaw związanych z zawarciem transakcji na czas, ale indeks CMC GBP spadł do najniższego poziomu od ponad dwóch tygodni, co tak naprawdę nie sugeruje, żeby inwestorzy czuli na plecach oddech braku porozumienia.

W nocy raport Caixin dotyczący chińskich usług wyniósł 57,8, podczas gdy ekonomiści spodziewali się wyniku 56,5. Było to najszybsze tempo ekspansji od pięciu miesięcy. W tygodniu raport produkcyjny przeprowadzony przez Caixin wykazał najszybsze tempo wzrostu od 10 lat. Rynki akcji w Azji charakteryzują się niską zmiennością. Między 9:15 a 10:30 główne gospodarki Europy opublikują swoje najnowsze dane PMI dla usług. Hiszpania, Włochy, Francja, Niemcy i Wielka Brytania mają ogłosić odczyty usług na poziomie odpowiednio 36,6, 41,3, 38, 46,2 i 45,8. Sektor usług odpowiada za około 75% brytyjskiego wyniku gospodarczego, więc odczyt w Wielkiej Brytanii będzie bacznie obserwowany. O 11:00 zostanie opublikowany odczyt sprzedaży detalicznej w strefie euro, a konsensus szacowany na październik to 0,8%, w porównaniu z -2% we wrześniu. Warto zwrócić uwagę, że niemiecka sprzedaż detaliczna z łatwością przekroczyła prognozy, więc podobną sytuację możemy zaobserwować w danych ze strefy euro. Wstępny odczyt liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA zostanie opublikowany o 14:30 i przewiduje się, że spadnie z 778 000 do 775 000. Odczyt w zeszłym tygodniu był najwyższy od pięciu tygodni. Oczekuje się, że aktualizacja ciągła wyniesie 5,91 miliona, co oznaczałoby spadek z 6,07 miliona zarejestrowanych w poprzednim tygodniu. Wczoraj raport o zatrudnieniu ADP pokazał, że dodano 307 000 miejsc pracy. Odczyt październikowy został skorygowany w górę z 365 000 do 404 000, więc między październikiem a listopadem nastąpił duży spadek. Przewiduje się, że ISM dla usług spadnie z 61,2 w październiku do 60,9 w listopadzie - dane zostaną opublikowane o 16:00. Istnieją obawy, że ożywienie gospodarcze w USA traci moc, więc inwestorzy będą zwracać szczególną uwagę na dane dotyczące zatrudnienia i usług.

EURUSD – od początku miesiąca pozostajemy w trendzie wzrostowym i dopóki utrzymujemy się powyżej 50-dniowej MA przy 1,1796, pozytywny ruch powinien być kontynuowany. Poziom 1,2140 stanowi obecnie opór. Przełamanie poniżej 1,1602 może otworzyć drogę do dalszych spadków.

GBPUSD – od końca września znajdujemy się w trendzie wzrostowym i jeżeli zostanie on podtrzymany, celem może być 1,3515. Odreagowanie może wyhamować przy wsparciu na 1,3106, a przełamanie tego poziomu może skierować kurs na 1,3000.

EURGBP – po dwóch miesiącach spadków prawa odbiła w zeszłym tygodniu. Jeśli utrzymamy się powyżej 0,9000, kurs może skierować się dalej na 0,9157. Powrotne przełamanie 0,9000 może z kolei przywrócić szerszy trend spadkowy. Przełamanie poniżej 0,8864 powinno otworzyć drogę na 0,8800.

USDJPY – jeśli utrzymamy się powyżej 103,65, możliwym celem będzie 105,47, gdzie znajduje się 100-dniowa MA. Szerszy ruch spadkowy i atak na 103,65 może skierować kurs w okolice 102,00.

FTSE 100 - oczekiwany spadek na otwarcie o 30 punktów do 6,433

DAX 30 - oczekiwany spadek na otwarcie o 30 punktów do 13,282

CAC 40 - oczekiwany spadek na otwarcie o 7 punktów do 5,576

CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.