Zmiany w papierach wartościowych na blockchainie

Nowe niemieckie prawo znosi tradycyjny wymóg, zgodnie z którym każdy, kto emituje lub posiada papiery wartościowe, ma obowiązek udokumentowania transakcji za pomocą zaświadczenia w formie papierowej. W przyszłości w Niemczech możliwe będzie wykorzystanie sieci blockchain także do zarządzania papierami wartościowymi. Niemiecka minister sprawiedliwości, Christine Lambrecht, pochwaliła nowe przepisy. Według niej zapewniają one większą jasność prawną, jeśli chodzi o wykorzystanie łańcucha bloków w niemieckim sektorze papierów wartościowych.

DEA to nowatorski projekt, który ma dużą szansę zrewolucjonizować dotychczas znaną nam branżę rozrywkową. Poprzez czytanie komiksów i granie w gry dostępne na serwisie użytkownicy dostają punkty, które później można wymienić na walutę DEAP, którą zarządza ich bank. Dzięki takiemu systemowi użytkownicy zamiast wydawać pieniądze na dostępną w serwisie rozrywkę, zostają nagradzani, a ci szczególnie aktywni mogą liczyć na większe nagrody.

American Express, czyli jedna z największych firm finansowych w USA, weszła na rynek kryptowalut. Firma w ostatnim czasie próbuje zaspokoić rosnący popyt na aktywa cyfrowe, a niedawna inwestycja w FalconX jest kolejnym krokiem w kierunku adopcji ewoluującego rynku kryptowalut. Nie jest to pierwsza styczność American Express Ventrure z blockchainem i kryptowalutami. Już w 2015 roku spółka otwarcie mówiła, że zainwestuje w projekt Abra, czyli system przelewów oparty na Bitcoinie. Inwestycja została dokonana poprzez firmę-córkę AmEx Ventures.

Exmo, giełda kryptowalut z siedzibą w Wielkiej Brytanii, doznała poważnego naruszenia systemów bezpieczeństwa, co spowodowało, że platforma zamroziła wszystkie wypłaty. Maria Stankevich, szefowa działu ds. rozwoju biznesu w giełdzie Exmo powiedziała, że incydent nie jest niczym bardzo poważnym, ponieważ portfele, których dotyczy problem, stanowią tylko 5 procent wszystkich aktywów znajdujących się na giełdzie.

Elon Musk w ostatnich dniach rozważał możliwości przemienienia części gotówki zgromadzonej przez Teslę w Bitcoina. Dyrektor generalny MicroStrategy, Michael Sailor, zasugerował, że wejście na rynek Bitcoina przez Muska może spowodować, że pójdą za nim inne firmy z S&P 500.

Bitcoin zbliża się do swojego historycznego szczytu. Aktualnie oscylujemy w okolicach oporu na 24 tys. USD, który jest kluczowym poziomem. Najbliższe wsparcie jest na 23 tys. USD.

Ethereum nad wsparciem na poziomie 605 USD, kolejna linia wsparcia to 575 USD. Najbliższe znaczące poziomy oporu to wciąż 620 oraz 640 USD.

Bitcoin Cash po osiągnięciu wartości bliskiej 380 USD powrócił pomiędzy opór na 314 USD, a wsparcie 300 USD. Kolejnymi znaczącymi wartościami dla tej kryptowaluty mogą być 292 i 322 USD.

Ripple po wzrostach spada w bardzo szybkim tempie. Jesteśmy już pod wartością 35 centów. Kolejne wsparcia to 33,7 centa i potencjalnie 32 centy.

Litecoin wychodzi z konsolidacji luką wzrostową, a następnie dociera do oporu w okolicach 114 USD. Aktualnie jesteśmy nad wsparciem z okolicy 107 USD, kolejne znaczące wsparcie w okolicach poziomu technicznego 100 USD.

Dash pod wartością 100 USD, która jest psychologicznym, okrągłym oporem, kolejny opór dopiero na 107 USD. Widoczna jest jednak presja podażowa, więc możemy powrócić do wsparcia na poziomie 93 USD, następne jest na wartości 85 dolarów.



