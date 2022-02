Zmiany prawa na korzyść uczestników rynku kryptowalut

W piątek władze USA wskazały, że górnicy kryptowalut i inni uczestnicy rynku będą zwolnieni z zasad, które wymagałyby od nich udostępniania dla IRS danych o transakcjach swoich klientów, gdyż walidatorzy kryptowalut nie wiedzą, czy dana transakcja jest częścią procesu sprzedaży, a podmioty zaangażowane w oferowanie usług związanych z programowymi portfelami nie prowadzą działalności brokerskiej. Władze rozważają również zakres, w jakim inne strony na rynku aktywów cyfrowych, takie jak scentralizowane giełdy powinny być traktowane jako maklerzy.

Po otwarciu własnej giełdy aktywów cyfrowych dla klasy instytucjonalnej, singapurski DBS Bank planuje rozszerzyć swoją ofertę, ale tym razem z myślą o inwestorach detalicznych. Oczekuje się, że platforma zostanie otwarta do końca 2022 r. Prezes DBS – Piyush Gupta, poinformował o rozpoczęciu wstępnych prac i podstawowych celach, które mają zostać osiągnięte. Głównym tematem jego raportu była trudność w zakupie kryptowalut, gdyż aktualnie klienci przed wpłatą środków muszą się skontaktować z bankierem za pośrednictwem telefonu. Bank chce jednak uczynić ten proces samoobsługowym poprzez umożliwienie natychmiastowych depozytów i transakcji online, bez konieczności korzystania z pośredników.

Średnie opłaty transakcyjne sieci Ethereum spadły w ciągu miesiąca o ponad 73% z 53,03 do 14,17 USD. Choć zdawać by się mogło, że wraz ze spadkiem ponoszonych przez użytkowników kosztów, liczba transakcji ulegnie diametralnej poprawie, stało się wręcz przeciwnie. Ilość przeprowadzonych na blockchainie ETH operacji spadła do poziomów z początku 2019 r.

Sieć Bitcoina odnotowała nowy rekordowy hash rate, który ukształtował się 12 lutego na poziomie 248 11 EH/s. Czy ten wzrost jest pierwszą informacją o powrocie hossy na kryptowalutach?

Bitcoin ponownie zaatakował ostatni szczyt przed dołkiem na wysokości 44,5 tys. USD. Jego pokonanie otworzy drogę do równego poziomu 50 tys. USD oraz kolejnego oporu na 52 tys. USD. Potencjalne spadki mogą się zatrzymać w okolicach 36,4 tys. USD, gdzie dwa tygodnie temu utworzyła się wysoka świeca popytowa.

Ethereum wzrosło powyżej 3000 USD, ale popyt pozostaje dość niski. Utrzymanie powyżej tej wartości da szansę na wzrosty do 3420 USD, natomiast ruch spadkowy może dotrzeć do 2840, a nawet 2600 USD.

Bitcoin Cash zareagowało na opór stawiany przez dołki z początku stycznia 2022 r. Aktualnie kluczowe poziomy dla tego cyfrowego aktywa to 315, 360 i 400 USD.

Ripple skorygowało wzrosty z poprzedniego tygodnia, o głębszych spadkach będzie świadczyć zejście poniżej 0,75 USD, natomiast na drodze byków stoi poziom 0,92 USD. Jego rozbicie otworzy drogę do równego poziomu 1 USD.

Litecoin osłabł przed dotarciem do ostatniego szczytu przed dołkiem, co może zapowiadać kontynuację wcześniejszego trendu spadkowego. O zmianie scenariusza będzie świadczyć wyjście i utrzymanie powyżej 155 USD.

Dash po teście dołków z początku stycznia na 120 USD wycofał się do poziomu 100 USD, gdzie pojawiła się reakcja wzrostowa. Dalsze znaczące poziomy dla tego aktywa to 90 oraz 135 USD.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.