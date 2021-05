Zmiana koreańskiego prawa podatkowego

Ministerstwo Gospodarki i Finansów Korei Południowej ogłosiło kolejne szczegóły dotyczące zbliżającej się zmiany prawa podatkowego dla kryptowalut. Wśród nich znalazł się zapis dot. górników, którzy będą mogli wliczyć w koszty rachunki za energię elektryczną. Chociaż Korea Południowa nie jest głównym ośrodkiem wydobycia kryptowalut, pojawiły się doniesienia o znacznym wzroście aktywności w tym zakresie. W marcu lokalne źródła ujawniły znaczny wzrost importu sprzętu górniczego.

W kwartalnym przeglądzie rynku Fabian Schär z oddziału Fed z St. Louis opisuje potencjał DeFi. Schär twierdzi, że inteligentne kontrakty DeFi zmniejszają ryzyko kredytowe kontrahenta i zwiększają efektywność transakcji finansowych. Dodaje również, że przejrzystość aplikacji DeFi mogą zapewnić łatwo dostępne dane, które z kolei mogą pomóc w zapobieganiu różnym niepożądanym wydarzeniom finansowym. Protokoły DeFi są dostępne dla każdego, w związku z czym DeFi na ich podstawie może powstać prawdziwie otwarty system finansowy. Możliwe, że Stany Zjednoczone zainwestują w rozwój jego infrastruktury.

Według SCMP, Mastercard prowadzi rozmowy z Ludowym Bankiem Chin w sprawie współpracy, która miałaby umożliwić wymianę walut cyfrowych na waluty narodowe za ich pośrednictwem. Pomysł polega na wykorzystaniu globalnej sieci płatniczej Mastercard, składającej się z 2 milionów bankomatów i 70 milionów partnerów handlowych, do przeliczania walut cyfrowych banku centralnego na waluty narodowe.

Glassnode szacuje, że obecnie na scentralizowanych giełdach znajduje się zaledwie 13,3 miliona Etherów, czyli najmniej od czerwca 2019 roku. W związku z tym te platformy posiadają około 52 4 miliarda dolarów w ETH, jest to w przybliżeniu 11,5% całej podaży Ethereum. Malejące salda tej kryptowaluty sugerują, że inwestorzy długoterminowi przenoszą swoje aktywa do zimnych portfeli lub blokują swoje fundusze, aby generować zyski dzięki zdecentralizowanym protokołom finansowym lub stake’owaniu.

Według Bloomberga korzystanie z cyfrowego juana jest łatwe, ale brakuje zachęt do trwałego przejścia na jego użycie, ponieważ ciągle działają niezawodne alternatywy z sektora prywatnego. Cyfrowa waluta Chin prawdopodobnie nie zwiększy udziału juana w transakcjach handlowych, a globalny wpływ cyfrowego juana będzie bardzo mały, chyba że Pekin wprowadzi jakieś imponujące zmiany w systemie gospodarczym i finansowym.

Bitcoin porusza się w przedziale 55-59,5 tys. USD, od wybicia jednej z tych wartości będzie zależeć dalszy ruch tej kryptowaluty. Aktualnie zbliżamy się do jej górnego ograniczenia.

Ethereum nie spowalnia tempa wzrostu i z każdym dniem wchodzi na nowe ATH. Najbliższe wsparcie może się pojawić w okolicy 4150 USD.

Bitcoin Cash walczy z oporem na 1600 USD, najbliższe wsparcie znajduje się stosunkowo daleko - na wysokości 1320 USD, możliwe utworzenie lokalnego wsparcia pomiędzy tymi wartościami.

Ripple oscyluje wokół poziomu cenowego 1,5 USD, od dwóch tygodni jesteśmy w tym samym przedziale 1,35-1,7 USD.

Litecoin w ostatnim tygodniu wzrósł o 10,5% swojej wartości, aktualnie ponownie się zbliża do historycznego szczytu ustalonego dnia 10.05.2021 na wysokości 413 USD. W razie wystąpienia ruchu spadkowego, wykres może znaleźć oparcie na wartości 350 USD, albo 335 USD.

Dash po raz trzeci nie potrafi utrzymać się powyżej wartości 430 USD, prawdopodobnie zmierzamy kierunku wsparcia na wysokości 375 USD, kolejne wsparcie może się pojawić na wysokości 365 USD.



