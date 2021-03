Złoto – odbicie i dalsze spadki?

M iało rosnąć, a spada

Ostatnie tygodnie na rynku złota to okres dynamicznych spadków, a od lokalnego szczytu ze stycznia br. ten najbardziej popularny kruszec stracił już ponad 13%. Straty są jeszcze większe (sięgają ponad 18%) jeśli spojrzymy na ruch w dół trwający od historycznego szczytu z sierpnia 2020 roku. Wygląda więc na to, że trend z ostatnich tygodni i miesięcy jest czymś więcej niż lokalną korektą. W tej analizie spróbujemy odpowiedzieć na pytania dotyczące możliwego zasięgu, czy też celu obecnego trendu oraz kiedy można oczekiwać jego zakończenia.

Co właściwie korygujemy?

Moim zdaniem od minimów z grudnia 2015 roku do szczytu z sierpnia 2020 mamy wypełniony, długoterminowy impuls wzrostowy, w którym fala druga była rozbudowaną tzw. korektą płaską. Był to okres długoterminowej akumulacji przed wzrostami, które oglądaliśmy od sierpnia 2018, i które podniosły cenę złota o 75% do nowych, historycznych maksimów. Proponowane przez mnie oznaczenia pokazałem na poniższym wykresie. Jeśli to oznaczenie jest prawidłowe, to trwająca już 7 miesięcy struktura spadkowa koryguje całą, wyżej wymienioną falę hossy. Przy takich założeniach modelowy celem obecnych spadków powinna być strefa 1562-1441 USD/oz, która jak pokazałem na powyższym wykresie tworzona jest przez dwa kluczowe zniesienia Fibonacciego czyli 50 i 61%. Wygląda więc na to, że z takiej perspektywy spadki na rynku złota mogą być jeszcze kontynuowane i to w średnim horyzoncie czasowym.

Modelowa struktura obecnej korekty

Próbując potwierdzić powyższy scenariusz, można się przyjrzeć strukturze oglądanych od sierpnia minionego roku spadkó w i spróbować określić, czy struktura ta jeszcze się rozwija (co potwierdzałoby wariant z kontynuacją spadków), czy może widać już jakieś oznaki jej wypełniania. To ostatnie negowałoby scenariusz ze znaczącym rozwinięciem obecnego ruchu w dół. Po szczegółowej analizie dotychczasowego trendu przyjąłem, że od szczytu z sierpnia 2020 roku buduje się elliottowska tzw. korekta nieregularna, która ma strukturę 3-3-5.

Przy takich oznaczeniach bylibyśmy obecnie w rozwijającej się jeszcze fali trzeciej w piątce spadkowej będącej drugą fazą ww. korekty. Jeśli takie oznaczenia są prawidłowe, to dalsze, wyraźne spadki cen złota byłyby wysoce prawdopodobne.

Cykle

Na poniższym wykresie przedstawiłem układ historycznych cykli, wyznaczonych na podstawie FFT, które to cykle „budowały” trend tego instrumentu na przestrzeni ostatnich lat.

Jeśli układ ten będzie dalej aktywny, to modelowych minimów kilku głównych cykli, a tym samym zakończenia obecnej, średnioterminowej korekty, można oczekiwać w oknie czasowym wypadającym między sierpniem a listopadem 2021 roku. Na prezentowanym wykresie zaznaczyłem również (szare, pionowe linie) modelowe okna czasowe potencjalnych minimów krótkoterminowych cykli. Cykle te są wtórne w stosunku do tych, które w postaci łuków prezentuję na wykresie. Modelowo, minima tych wtórnych, najbliższych cykli powinny wypaść w okolicach 8-9 marca br. oraz kolejne w pobliżu 16 czerwca br.

Obraz krótkoterminowy

Na pierwszym z prezentowanych wyżej wykresów widzimy, iż kurs złota zbliża się obecnie do istotnych wsparć, które tworzone są przez klasyczną linię trendu wzrostowego oraz przez 38% zniesienie długoterminowej fali wzrostowej. Te wsparcia znajdują się w strefie 1683-1663 USD/oz. Dodatkowo, jak pisałem w rozdziale poświęconym analizie cykli, w pierwszej części przyszłego tygodnia wypada modelowe dno wtórnego cyklu, który na tym rynku generował mniejsze lub większe wzrosty. Wygląda więc na to, że na przestrzeni kilku najbliższych sesji na rynku złota do głosu może dojść strona popytowa, co powinno doprowadzić do jakiegoś większego, raczej korekcyjnego odreagowania. Modelowym celem dla takiego odreagowania może być strefa oporów rozciągająca się między 1734 a 1763 USD/oz, a geneza tych oporów została pokazana na poniższym wykresie.

Podsumowanie

Jeśli oglądane od sierpnia minionego roku spadki na rynku złota są korektą całej, długoterminowej fali wzrostowej, która trwała od minimów z 2015 roku, to korekta ta powinna być jeszcze kontynuowana. Na taki scenariusz wskazuje zarówno położenie głównych zniesień, układ kluczowych, historycznych cykli oraz przeprowadzona przeze mnie analiza struktury, która rozwija się od kilku miesięcy. Wydaje się, iż modelowo celem dla tej średnioterminowej korekty powinna być strefa 1562-1441 USD/oz, która może zostać osiągnięta między sierpniem a listopadem br.. Oczywiście w tzw. międzyczasie na tym rynku pojawiać się będą mniejsze czy większe odbicia, a najbliższe powinno się rozpocząć w nadchodzącym tygodniu.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.