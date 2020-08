Złoto, srebro, obligacje czy indeksy? Coś musi zacząć tanieć… kluczowe pytanie kiedy

Optymizm, który zapanował na rynkach akcyjnych po osiągnięciu porozumienia podczas jednego z najdłużej trwających szczytów przywódców państw Unii Europejskiej został dość szybko przygaszony, szczególnie na parkietach Starego Kontynentu. Już od południa indeksy zaczęły zawracać na południe, a zyski na zamknięciu rynków zawdzięczamy tylko wysokiemu otwarciu. Frankfurt, Paryż, Madryt i Mediolan w regularnych godzinach handlu finiszowały na sesyjnych minimach. Widać inwestorzy są bardzo ostrożni co do kontynuacji wzrostów rozpoczętych w połowie marca. Ustalenia przyjęte na Radzie Europy muszę być teraz przyjęte przez Parlament Europejski, a to może oznaczać dalszą przepychankę. A czasu pozostało niewiele. Wszystko musi zostać domknięte jak najszybciej, aby można wejść z nowym budżetem w 2021 rok. Faktem jest, że rynki akcyjne wbrew oczekiwaniom wielu graczy nie chcą spadać, co u wielu powoduje pewne frustracje. Tym bardziej, że złoto jako bezpieczne aktywo ani myśli tanieć, a wręcz przeciwnie, wczoraj wspięło się na najwyższe poziomy od prawie dziewięciu lat. Rajd cen srebra zdobył kolejny poziom niewidziany od kilku lat, wspinając się powyżej 22 dolarów za uncję. Rynek obligacji pokazuje, że kapitał w dalszym ciągu jest zainteresowany tą bezpieczną przystanią, pomimo niskich stóp zwrotów z inwestycji, a w niektórych przypadkach trzeba wręcz „dołożyć do interesu”.

Dziś w nocy wstępny odczyt PMI za lipiec dla przemysłu Japonii, chociaż lepszy od poprzedniego pokazuje, że ta gałąź gospodarki pozostaje w bardzo słabej kondycji. Przemysł, który w Japonii nastawiony jest głównie na eksport, wygląda znacznie słabiej niż w Europie i USA. Zresztą wcześniejsze dane o produkcji przemysłowej z Japonii pokazywały, że nie należy się spodziewać silniejszego odbicia. Dziś jeszcze poznamy dane z USA o sprzedaży domów na ryku wtórnym, co przy rekordowo niskim oprocentowaniu kredytów hipotecznych, wydaje się być okazją do zakupów nieruchomości. Departament Energii przedstawi raport o tygodniowej zmianie zapasów ropy, benzyny i destylatów. W USA w dalszym ciągu z braku popytu na ropę zmniejsza się ilość wież wiertniczych.

Dzisiaj po sesji poznamy raport kwartalny spółki, która w opinii wielu analityków spełnia warunki do uznania jej ostatniego rajdu za klasyczną bańkę. Po sesji okaże się czy kurs wystrzeli do poziomu 2000 USD, czy rozpocznie się zjazd po równi pochyłej.

Wczorajsza sesja za oceanem wyglądała nieco „dziwnie”. Nasdaq już po godzinie znalazł się w czerwonej strefie, a przecież inwestorzy oczekują świetnych wyników spółek z sektora technologicznego. Znacznie lepiej wypadły pozostałe indeksy z jednym „ale”. Zarówno Dow Jones (0,60%) i S&P500 (0,17%) zawdzięczają dobry wynik wysokiemu otwarciu. Przy bardzo płaskim przebiegu notowań sama końcówka to już realizacja zysków i spadki poniżej poziomu otwarcia. Dla amerykańskich blue chipów poziom 27000 pkt okazał się wczoraj barierą nie do pokonania. Najlepszym wynikiem mogły pochwalić się najmniejsze spółki. Russell2000 zyskał na zamknięciu 1,33 proc. Obrót na NYSE wyniósł 4,706 mld USD, a na giełdzie Nasdaq 5,521 mld USD.

Rynki akcji na Dalekim Wschodzie są w mieszanych nastrojach, a benchmark Australii spadł o ponad 1% po doniesieniach o gwałtownym wzroście przypadków koronawirusa w rejonie Melbourne. Dobrze radzą sobie giełdy chińskie. Giełda w Shenhzen rośnie o 1,24%. Giełda w Tokio traci 0,58 proc., australijski S&P/ASX200 notuje spadek o 1,48 proc., a południowokoreański KOSPI nad kreską 0,05%. Na pozostałych giełdach regionu: Hong Kong (-0,61%), Szanghaj (0,14%), Singapur (-0,94%), Tajwan (0,61%), Indonezja (0,27%), Tajlandia (-0,20%). Indyjski Sensex rośnie o 0,12%. Indeks Asia Dow, skupiający największe firmy regionu, pod kreską 0,38%.

Za nami bardzo emocjonująca sesja na warszawskim parkiecie, podgrzewana wzrostami w Azji i optymizmem związanym z finałem maratonu w Brukseli. Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,65 mld złotych. Z tego na blue chipy przypadło 1,08 mln PLN. Indeks WIG wzrósł o 0,70 proc. Nieco gorzej wypadły spółki o największej kapitalizacji. WIG20 otworzył się znacznie poniżej wartości odniesienia, do południa osiągnął maksimum sesyjne na poziomie 1884,22. Od tego momentu nastąpił zwrot i realizacja zysków z dwóch. Na pięć minut przed końcem notowań podaż domknęła lukę startową, a rzutem na taśmę byki ustrzegły się ujemnego wyniku. Zamknięcie nastąpiło w bezpośredniej bliskości minimum dziennego zakresu wahań na poziomie 1845,34, co oznacza wzrost o 0,26 proc. WIG20fut. zakończył handel stratą 0,05 proc., a WIG20usd dodał do dorobku 1,25 proc. za sprawą bardzo słabej postawy amerykańskiej waluty. W zieleni zakończyła handel druga i trzecia liga. mWIG40 zyskał 1,60 proc., wreszcie po wielu próbach pokonując opór w okolicach 3600 pkt., a najmniejsze spółki z sWIG80 wzrosły o 2,07 proc. W gronie blue chipów 13 spółek odnotowało zyski, a 7 zakończyło dzień stratami. Największą stopę zwrotu osiągnęły banki Santander (4,81%), Alior (3,60%) oraz mBank (3,43%). Powodów do zadowolenia nie mieli posiadacze akcji PGE, CD Projektu i Play. Walory te straciły odpowiednio 4,85%, 3,08% i 1,92%.

WIG20fut otwiera się na poziomie wczorajszego zamknięcia. W początkowej fazie handlu indeks oscyluje wokół zera.

Złoty lekko zyskuje po szczycie UE.

GBPPLN – lokalne wsparcie znajduje się na 4,84. Najbliższy opór jest na poziomie 5,12

EURPLN – cena jest nad wsparciem na poziomie 4,3650. Opór jest na poziomie 4,57.

USDPLN – para zeszła poniżej wsparcia na 3,88, kolejne jest na 3,75.

CHFPLN – najbliższe wsparcie jest na 4,10. Opór jest na poziomie 4,34.

PLNJPY – opór usytuowany jest na 28,37. Wsparcie jest na poziomie 25,88.

