Zbyt dużo bodźców na raz? Inwestorzy w USA bardziej racjonalni niż w Europie

Tak jak można było się spodziewać, po weekendowej wiadomości o wygranej w wyborach prezydenckich kandydata Demokratów, Joe Bidena, rynki akcyjne zareagowały wzrostami zarówno w Azji, jak i w Europie. Jakby tego było mało, w połowie spokojnego handlu w Europie, firma Pfizer zaskoczyła graczy informacją, że jej szczepionka opracowywana wspólnie z BioNTech jest w ponad 90% skuteczna przeciwko COVID-19. Reakcja rynków była błyskawiczna. Indeksy wystrzeliły na północ, a najwięcej zyskiwały papiery spółek z branż najmocniej dotkniętych pandemią. Duża liczna firm z indeksu Stoxx 600 zyskiwała ponad 20 proc., a najlepiej radziły sobie branże związane z turystyką, hotelarstwem i producenci głównych podzespołów do samolotów. W pewnym momencie na tych akcjach byliśmy świadkami szalonych wzrostów: Rolls-Royce (47%), Carnival (34%), Klepierre (30%), International Consolidated Airlines Group (35%), czy Lufthansa (26%). Reakcja inwestorów była znacznie silniejsza niż ta, jakiej można by się było spodziewać na uchwalenie pakietu stymulacyjnego. Co ciekawe, akcje wczorajszego bohatera po wyskoku od razu rozpoczęły spadki. Wiadomość o szczepionce jest bardzo pozytywna dla rynku, jednak pozostaje wiele pytań bez odpowiedzi. Jedno z tych pytań dotyczy tego, jak długo potrwa, zanim szczepionka stanie się dostępna dla mas. Do zakończenia pandemii mogą jeszcze minąć miesiące, a liczba przypadków COVID w USA i Europie rośnie. Oczywiście informacja o szczepionce wyraźnie budzi nadzieję, że powrót do normalności jest na wyciągnięcie ręki i chociaż jest to niezwykle pozytywne dla rynków i przedsiębiorstw, powinniśmy pamiętać, że ekonomiczny wpływ pandemii jest nadal odczuwalny na całym świecie. Jak uważa wielu analitykó w, na ożywienie gospodarcze przyjdzie nam zaczekać do połowy przyszłego roku. Często początkową, odruchową reakcją rynków na duże wydarzenia, pozytywne lub negatywne, jest nadmierna reakcja, która z czasem ulega złagodzeniu. Istnieje również możliwość, że pozytywne wiadomości na temat szczepionek i towarzyszący temu wzrost na giełdzie ostudzą pęd do kolejnej rundy dużych wydatków rządowych z Waszyngtonu, twierdzą analitycy. Perspektywy kolejnej dużej puli wydatków były już kwestionowane, a Demokraci prawdopodobnie nie przejmą kontroli nad Senatem. Toteż rozsądnym wydaje się poczekać, aż kurz bitewny opadnie, szczególnie, że już jutro z powodu święta rynek akcji w USA będzie zamknięty.

Szaleństwo zakupowe było widać na głównych giełdach Europy. Londyn i Frankfurt zyskały blisko 5%, Paryż ponad 7,5%, indeks hiszpańskiej giełdy wzrósł ponad 8,5%, a wszystkie benchmarki rosły do samego końca notowań. Dużo więcej rozsądku zachowali amerykańscy inwestorzy. Po wysokim otwarciu od razu przystąpili do realizacji zysków. Dow Jones, który początkowo zyskiwał blisko 6% oddał połowę, finiszując z zyskiem 2,95%. Podobnie było z notowaniami S&P500, który z zysku 5% pozostawił sobie tylko 1,17%. Za to technologiczny Nasdaq, w którym nie można było nic ugrać na spółkach z sektorów dotkniętych pandemią, bo takich tam nie ma, zakończył dzień pod kreską 1,53%.

Bazowe rynki akcji w rejonie Azji i Pacyfiku rosną drugi dzień z rzędu w nadziei na postęp w opracowaniu szczepionki na koronawirusa, jednak skala wzrostów jest umiarkowana, a niektóre parkiety tracą. Chiny podały, że październikowa inflacja spadła do najniższego poziomu od dekady. Indeks tokijskiej giełdy rośnie o 0,26%, australijski S&P/ASX 200 wzrost o 0,66%, a południowokoreański KOSPI jest nad kreską 0,26%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (0,72%), Szanghaj (-0,40%), Singapur (2,94%), Tajwan (-0,34%), Nowa Zelandia (0,40%). Indyjski Sensex jest na plusie 1,16%. Indeks Asia Dow skupiający największe firmy regionu rośnie o 0,53%.

Po dwóch tygodniach olbrzymiej zmienności na GPW, poniedziałek okazał się kolejnym dniem, który przyniósł impuls do zakupów. Pytanie na jak długo. Impulsem do wzrostów była wygrana Bidena, jednak to pomogło tylko w wysokim otwarciu. Na szczęście dla byków, pojawiła się niespodziewanie wiadomość o wysokiej skuteczności szczepionki przeciwko COVID-19. To wystarczyło by wszystkie główne warszawskie indeksy sporo zyskały. Czyżby przed nami kolejny tydzień silnie wzrostowy? I tutaj można mieć sporo wątpliwości, bowiem już pod koniec handlu znaleźli się chętni do realizacji zysków. Handlowi na GPW towarzyszył bardzo wysoki obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,93 mld złotych. Na blue chipy przypadło 1,48 miliarda złotych, to jest prawie 50% większy niż podczas ostatniej sesji. Indeks WIG zyskał 3,81 proc., zatrzymując się na poziomie 51000 punktów, skąd nieznacznie się cofnął. Znacznie większej wielkości zysk wypracował indeks blue chipów. WIG 20 po świetnej sesji w Azji i rosnących kontraktach na amerykańskich indeksach, napędzanych wygraną Joe Bidena, tak jak można było się spodziewać, otworzył się znacznie powyżej poprzedniego zamknięcia. Po pierwszym szarpnięciu w górę i pó źniej domknięciu luki startowej, indeks poruszał się płasko. I wtedy pojawiła się informacja o szczepionce. Był to impuls do wzrostów. W pół godziny WIG 20 utworzył dzienne maksimum na poziomie 1788,27 punktów. Po reakcji niedźwiedzi, od tego czasu do końca notowań, handel przebiegał dość płasko. Zamknięcie nastąpiło w okolicach maksimum dziennego zakresu wahań, na poziomie 1765,71 pkt. Wczorajsza zmienność mogła zaskoczyć, ponieważ wyniosła ponad 90 punktów. Oznacza to wzrost indeksu o 4,02%. WIG20 fut zyskał 4,18%, a WIG20usd dodał do dorobku 3,97%. W zieleni zakończyły dzień średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 3,16 proc., a sWIG80 wzrósł o 3,23 proc. W gronie blue chipów 16 spółek odnotowało zyski, a 4 straciły na wartości. Największe stopy zwrotu osiągnęły spółki, których ograniczenia z powodu pandemii dotykały najbardziej CCC (19,34%), LPP (16,02%) i PGE (15,22%). Aż osiem firm zyskało ponad 10%, w wśród nich spółki paliwowe, po skokowym wzroście cen ropy. Powodów do zadowolenia nie mieli akcjonariusze Dino, CD Projekt i Allegro. Walory te straciły odpowiednio 5,45%, 3,05% i 1,65%.

WIG 20 fut otwiera się na poziomie wczorajszego zamknięcia. W początkowej fazie handlu indeks traci 0,95%.

Miniony tydzień wraz z apetytem na ryzykowne aktywa sprzyjał umocnieniu złotego, ale dzisiejszy dzień przynosi lekkie odreagowanie.

GBPPLN – wsparcie jest na poziomie 4,8920. Najbliższy opór to 5,12 (aktualnie testowany).

EURPLN – para w korekcie zbliża się do wsparcia na 4,48, kolejne jest na poziomie 4,44.

USDPLN – para jest blisko testu wsparcia na 3,7650. Opór jest na poziomie 3,97.

CHFPLN – wsparcie jest na poziomie 4,14. Umocnienie franka przybliży parę do oporu na 4,3475.

PLNJPY – opór usytuowany na 28,09 skutecznie powstrzymał marsz na północ. Para zeszła poniżej wsparcia na 26,70. Dalsze umocnienie jena jako bezpiecznej przystani może doprowadzić do testu poziomów z maja bieżącego roku na 26,20 i 25,20.

