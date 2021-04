Wyprzedaż na rynku technologicznym w USA może wpłynąć otwarcie w Europie

Rynki amerykańskie odnotowały wczoraj kolejne mieszane zamknięcie, tyle że tym razem S&P 500 i Nasdaq zakończyły dzień na minusie, podczas gdy Dow i Russell 2000 zanotowały wzrosty. Mimo wszystko S&P 500 i Dow nadal zdołały ustanowić nowe szczyty. Coinbase zakończył swój pierwszy dzień handlu, zamykając się na poziomie 328 USD, czyli poniżej ceny otwarcia wynoszącej 381 USD, po tym jak osiągnął szczyt na poziomie 428 USD w ciągu pierwszych kilku minut handlu. W ciągu dnia rynki europejskie również doświadczyły mieszanej sesji. FTSE250 zamknął się na nowym rekordowym poziomie, a FTSE100 notował wzrosty dzięki rajdowi m.in. na BP i Royal Dutch Shell oraz na ropie, która zakończyła dzień o 4% wyżej, po większych niż oczekiwano tygodniowych spadkach zapasów. Dzisiejsze otwarcie w Europie może mieć mieszany przebieg, podążając śladami rynków azjatyckich, które są tłumione przez słabość na rynkach chińskich.

Na początku tygodnia pojawiło się wiele spekulacji, że odczyt wskaźnika CPI w USA może podsycić wzrost inflacji, a tym samym dać do myślenia decydentom z Rezerwy Federalnej. Nie było to jednak takie prawdopodobne, biorąc pod uwagę, że marcowe dane o CPI mogą być zawyżone, biorąc pod uwagę, że rok temu amerykańska gospodarka pozostawała w lockdownie, wprowadzając w ten sposób deflacyjny szok cenowy, który dopiero teraz zaczyna się odwracać. Prawdopodobnie będzie potrzebne znacznie trwalsze ożywienie cen w ciągu najbliższych kilku miesięcy, zanim rynki staną się zbyt zaniepokojone, choć ostatnie dane wciąż zawierają wiele sygnałów ostrzegawczych z powodu różnych zakłóceń w łańcuchu dostaw. Dziś uwaga kieruje się na dane dotyczące sprzedaży detalicznej w USA za marzec, a także tygodniowe dane o bezrobociu, które od kilku tygodni notowały wzrosty. Są one sprzeczne z dominującą narracją o szybko odradzającym się rynku pracy, jednak podobnie jak w przypadku każdego tygodniowego wzrostu danych, ważne jest, aby nie dać się ponieść tego rodzaju wahaniom. Tego typu raporty są często aktualizowane i mogą się dość gwałtownie zmieniać w dowolnym kierunku. Oczekuje się spadku z 744 tys. do 700 tys. Na rynek wpłynąć mogą również marcowe dane o sprzedaży detalicznej. W ciągu ostatnich 12 miesięcy wzorce wydatków konsumentów w USA w coraz większym stopniu były napędzane przez wydawanie środków stymulacyjnych. Widzieliśmy to w czasie pierwszego lockdownu w ramach ustawy CARES o płatnościach w wysokości 1200 USD na osobę dorosłą, plus 500 USD na kwalifikujące się dziecko, a następnie ponownie pod koniec grudnia z wypłatą dodatkowych 600 USD na kwalifikującą się osobę. Sprzedaż detaliczna gwałtownie rosła w kolejnych miesiącach, o 17,5% w maju 2020 r., a następnie o 5,3% w styczniu 2021 r. Od tego styczniowego odbicia w wydatkach konsumenckich perspektywy gospodarcze znacznie się zmieniły, czemu sprzyjało ożywienie na rynku pracy, wzrost zaufania konsumentów, przyspieszone wprowadzanie szczepionek, a także nowe płatności stymulacyjne w wysokości 1400 USD na osobę, które zostały zatwierdzone w marcu i które mają dać podobny efekt jak te wprowadzone w styczniu. Oczekuje się, że ten nowy optymizm przejawi się w kolejnym mocnym miesiącu, przy szacunkach wzrostu o około 5,8%, w porównaniu do spadku o 3% w lutym. Niektórzy sugerują, że te szacunki mogą być zbyt ostrożne i że możemy zobaczyć liczbę w okolicach 10%. Biorąc pod uwagę zakres płatności stymulacyjnych obserwowanych w marcu, jest to z pewnością możliwe, a jedyną niewiadomą jest to, jak trwałe będzie odbicie w wydatkach konsumenckich i czy może przeciągnąć się na drugi kwartał.

EURUSD – przełamanie w tym tygodniu 1,1930 otwiera drogę w kierunku 1,2000 i być może również w okolice 1,2150. Wsparcie znajduje się przy 1,1860 i dołkach z ostatnich trzech dni.

GBPUSD – wczoraj funt notował wzrosty, jednak musimy przełamać 1,3830, by powrócić w kierunku 1,4000. Ważne wsparcie wciąż znajduje się przy 1,3670, ale przełamanie poniżej 1,3650 może dać sygnał do dalszych spadków w kierunku 1,3550.

EURGBP – dopóki znajdujemy się poniżej 0,8730 istnieje tendencja do ruchu w dół. Wsparcie powyżej 0.8620 wciąż jest aktualne. Spadek poniżej 0,8620 i 0,8600 może skierować notowania na 0,8540.

USDJPY – para znalazła wsparcie powyżej 108,70 i dopóki utrzymuje się w tym miejscu możliwy jest retest 110,00 oraz ruch w okolice ostatnich szczytów przy 110,96. Poniżej 108,70 celem może być 108,20.

FTSE100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 3 punkty do 6,942

DAX - oczekiwany spadek na otwarcie o 5 punktów do 15,204

CAC40 - oczekiwany spadek na otwarcie o 3 punkty do 6,205



