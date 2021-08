Wynik przemówienia Powella

Z powodu uderzenia huraganu Ida w Luizjanę i ograniczenia wydobycia gazu oraz ropy w USA, prezes Fed, Jerome Powell, powiedział, że zmiany w programie skupu aktywów mogą się pojawić dopiero pod koniec roku. Po tej informacji dolar pozostaje w tyle, a złoto wzrosło o ponad 30$, powracając do poziomów z połowy lipca.

Na dzisiaj jest zaplanowana publikacja wielkości sprzedaży domów w USA, we wtorek zobaczymy PKB Kanady, PMI Chin oraz nastroje konsumentów z USA. W środę otrzymamy dane o PKB Australii, ISM manufacturing PMI z USA oraz informacje ze spotkania OPEC. Kalendarz ekonomiczny na czwartek jest pusty, a tydzień zakończymy sprzedażą detaliczną Australii i payrollsami USA.

S&P500 powróciło powyżej 4500 pkt, reakcja spadkowa może wystąpić w pobliżu 4550, na mierzeniu zewnętrznym Fibonacciego 161.8%. DJIA30 nie potrafi wzrosnąć powyżej oporu stawianego przez 35500, potencjalny ruch spadkowy może się zatrzymać na 35155. DAX30 pozostaje w szerokiej konsolidacji, odbijając się od 15660, 15800 i 15950 pkt.

Nikkei 225 ponownie wzrasta pod opór na wysokości 27800. Jego wyłamanie otworzy drogę do równego poziomu 28000 pkt. Australijski ASX200 kontynuuje ostatni trend wzrostowy, aktualnie jego najważniejsze poziomy to wsparcie na 7435 i oporowe 7540. Hang Seng 50 powrócił do wartości 25300, gdzie można było zaobserwować słabą reakcję wzrostową. Najbliższy opór jest na wysokości 25800 pkt.

Ropa znajduje się na wsparciu z 68,2 USD, dopiero spadek poniżej 66,9 USD za baryłkę będzie sygnalizować zakończenie wzrostów na tym walorze.

Srebro rozbiło górne ograniczenie konsolidacji na 23.93, które obecnie pełni rolę wsparcia. Prawdopodobne wystąpienie ruchu w kierunku 24.4 i powrót do zakresu konsolidacji będzie zapowiedzią spadków w okolice 22.95.

Złoto po dynamicznych wzrostach z końca poprzedniego tygodnia powróciło do wartości 1813 USD, gdzie ponownie pojawia się popyt. Aktualnie znaczące poziomy to wsparcie na 1807 USD i oporowe 1818 oraz 1823 USD.

Podczas piątkowej sesji na głównym parkiecie GPW mieliśmy obrót rzędu 642 mln zł, 39% spółek odnotowało spadki (najgorzej wypadło PLZ, obsuwając się o aż 8,52%), a 43% wzrosty z czego największy przyrost wartości był widoczny na OPF - ponad 21%. W gronie WIG20 wzrosło 15 walorów, najlepszy wynik osiągnął KGH, którego cena akcji wzrosła o 2,2%, najsłabiej wypadło DNP, spadając o 1,84%. Dzisiaj przed godziną 10:00 WIG20 wzrósł o 0,55%, zbliżając się do oporu na 2348.

GBPPLN – ustawiło się w dość wąskim kanale spadkowym, aktualnie wykres znajduje się na jego górnym ograniczeniu, po którego pokonaniu silniejszy opór może się pojawić na wysokości 5.361.

EURPLN – pozostaje w konsolidacji pomiędzy 4.567 a 4.58, przewaga wydaje się być po stronie kupujących.

USDPLN – zbliża się do ważnego poziomu tj. 3.865, gdzie 17 lipca była widoczna reakcja wzrostowa na 50% zniesienia Fibonacciego rozciągniętego od dołka z 4 sierpnia.

CHFPLN – po krótkiej korekcie do 4,25 ponownie zaczyna wzrastać w kierunku ostatnich szczytów przy 4,2875. Trend spadkowy został załamany na interwale czterogodzinnym, ale jeszcze brakuje formacji wyższych szczytów i dołków, aby móc powiedzieć o rozpoczęciu trendu wzrostowego.

PLNJPY – znajduje się pomiędzy dwoma dość silnymi poziomami 28,2 i 28,3. Wybicie jednego z nich będzie decydować o dalszym kierunku zmian ceny tej pary walutowej.



