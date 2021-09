Wybory w Niemczech kończą się impasem

P omimo osiągnięcia dwumiesięcznych minimów w zeszłym tygodniu, giełdy w Europie zdołały zakończyć tydzień na plusie, kończąc serię trzech kolejnych tygodniowych strat.

Obawy związane z Evergrande nie zniknęły, ale wydaje się że osłabły na tyle, by ustąpić miejsca zakłóceniom w łańcuchu dostaw, rosnącym cenom energii i presji inflacyjnej, co pomaga wyjaśnić gwałtowny wzrost rentowności obligacji, który widzieliśmy w zeszłym tygodniu, chociaż jastrzębie nastawienie Rezerwy Federalnej i Banku Anglii również odegrało w tym temacie pewną rolę.

Weekendowe wybory w Niemczech zakończyły się przewidywanym impasem. SPD nadal będzie największą partią, ale wydaje się, że nie poradziła sobie tak dobrze, jak oczekiwano. CDU/CSU wypadły znacznie lepiej, co może oznaczać, że prawdopodobnym rezultatem będzie trójstronna koalicja partyjna, z SPD na czele, obok Zielonych i FDP. Linke również może wejść do tej grupy, chociaż aktualnie jest to mało prawdopodobne. Oczywiście moglibyśmy być świadkami zawarcia kolejnej Wielkiej Koalicji, ale jest to dość mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę, jak wiele szkód ostatnim razem wyrządziła dla SPD. Posługując się wyborami w 2017 r. jako punktem odniesienia, byłoby zaskakujące, gdybyśmy objęli nowy rząd przed świętami Bożego Narodzenia, biorąc pod uwagę, że ostatnie z nich zakończyły się w lutym 2018 r., co oznacza, że Angela Merkel może być zmuszona do pełnienia swoich obowiązków przez kilka kolejnych miesięcy. Dla niemieckiej polityki oznacza to, że w krótkim okresie niewiele się zmieni, a uwaga inwestorów prawdopodobnie pozostanie na wydarzeniach z Chin i reszty Azji, a także osłabieniu podaży na całym świecie.

Musimy zdawać sobie sprawę z tego że zbliżamy się do końca kwartału, co może złagodzić lub zaostrzyć zmienność na rynkach. W Azji odbyła się mieszana sesja, podczas której Nikkei kontynuował wcześniejszy ruch spadkowy. Mimo tego giełdy europejskie wydają się być gotowe do otwarcia wyżej. W tym tygodniu zobaczymy najnowsze dane o inflacji PCE w USA, a także publikację wstępnego CPI dla UE i informacje na temat zamówień środków trwałych w Stanach Zjednoczonych za sierpień, w przypadku których oczekuje się wzrostu o 0,6%.

EURUSD – odbił się od poziomu 1,1680 i powrócił powyżej 1,1700. Przebicie przez opór na 1,1760 otworzy drogę do 1,1840, a zejście poniżej 1,1650 będzie informować o potencjalnych spadkach do 1,1600/10 i dołków z listopada 2020 r.

GBPUSD – po silnej reakcji na 1,3600 powrócił do poziomu 1,3725. Musimy teraz zobaczyć ruch powyżej 1,3775, aby móc ponownie przetestować poziom 1,3900. Rozbicie wsparcia na 1,3600 może oznaczać spadek do 1,3400.

EURGBP – spadł z 0,8610 do 0,8537 z nastawieniem do dalszego ruchu w kierunku dołków z tego miesiąca w okolicy 0,8500/10.

USDJPY – w zeszłym tygodniu wzrósł w okolice 110,80, z potencjałem zbliżania się do poprzednich maksimów na poziomie 111,60. Wsparcie jest teraz w okolicach 110,20, a także 109.20.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 42 punkty wyżej, na poziomie 7093.

DAX – oczekuje się otwarcia 74 punkty wyżej, na poziomie 15605.

CAC40 – możliwe otwarcie 25 punktów wyżej, poziomie 6663.



