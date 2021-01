Wybory w Georgii i rynek pracy w USA wprowadzają niepewność na rynkach akcji

Inauguracja handlu w pierwszym dniu nowego roku przyniosła spore przetasowania na rynkach. Po świetnej sesji w Azji, gdzie tylko Nikkei 225 tracił po zapowiedzi premiera Japonii, który rozważa wprowadzenie stanu wyjątkowego, pierwszy raz od wystąpienia pandemii i fantastycznych pierwszych godzinach notowań w Europie, rozczarowanie nadeszło zza oceanu. Wall Street rozpoczął od nieznacznych wzrostów, aby już po 20 minutach wszystkie indeksy zeszły na czerwone terytorium, z każdą godziną pogłębiając spadki. W pewnym momencie straty wynosiły ponad 2%. Dopiero w połowie sesji kurs na południe został wyhamowany. Niemniej skala spadków na zamknięciu była spora. Dow Jones w pewnym momencie tracił około 700 punktów, schodząc poniżej bariery 30000 punktów, poziomu który od kilku tygodni jest miejscem walki popytu z podażą. W końcówce handlu bykom oddało się odrobić część strat. S&P 500 zamknął się na poziomie 3700. W ostatecznym rozrachunku Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq Composite zakończyły dzień stratami odpowiednio 1,25%, 1,48% i 1,47%. Również małe spółki z indeksu Russell 2000, które w ostatnich dwóch miesiącach starego roku biły rekordy wszechczasów, zaliczyły spadek o 1,47%. Co tak „wystraszyło” amerykańskich inwestorów? Przyczyn jest kilka. Ciągle w oczy spogląda widmo skutków pandemii na amerykańską gospodarkę, ale zostawmy ten temat z boku. Rosną obawy o pogarszająca się sytuację na rynku pracy, a w krótkim terminie języczkiem uwagi inwestorów rodzącym obawy jest Georgia. W Georgii w przyszły wtorek mają się odbyć wybory uzupełniające do Senatu. Walka toczy się o dwa mandaty. Uczestnicy rynku pozostają więc w niepewności. Jeśli wybory wygrają kandydaci demokratów, zdobędą większość w Senacie, zatem administracja prezydenta elekta Joe Bidena przejmie kontrolę nad obiema izbami parlamentu. Może to doprowadzić do wyższych podatków dla przedsiębiorstw, co zresztą Biden zapowiadał w kampanii. Taki krok odbije się na zyskach spółek. Z drugiej strony optymiści twierdzą, że może to wzmocnić rynek akcji, zwiększając środki pomocowe.

W przemówieniu na dorocznym spotkaniu American Economics Association, szef Chicago Fed, Charles Evans, rozwiał nadzieję na w miarę szybki powrót do wzrostu stóp procentowych. Przekonywał, że urzędnicy Fed nie powinni zadowolić się tylko nieznacznym przekroczeniem inflacji o 2%. Zgodnie z nową polityką Fed, bank centralny dąży do osiągnięcia przez pewien nieokreślony czas średniej inflacji 2% i uznał, że odpowiednia polityka prawdopodobnie będzie dążyła do osiągnięcia inflacji „umiarkowanie powyżej” 2%, a w pikach musi osiągnąć 2,5%. Evans powiedział, że prawdopodobnie miną lata, zanim średnia inflacja wzrośnie do 2%, co oznacza, że polityka pieniężna będzie akomodacyjna przez długi czas. Jeśli inflacja bazowa osiągnie 2,5% w 2024 r. i pozostanie na tym poziomie, to średnia inflacja bazowa osiągnie 2% dopiero pod koniec 2025 r. lub na początku 2026 r.

Zarząd giełdy NYSE odrzucił „rozkaz” Trumpa o wycofaniu z giełd chińskich firm, które jak twierdzi wspierają komunistyczny chiński reżim lub dostarczają technologii dla wojska. Giełda nowojorska oświadczyła, że nie zamierza usuwać trzech chińskich firm telekomunikacyjnych, które wskazał prezydent Donald Trump. Są to China Mobile, China Telecom i China Unicom. Amerykańskie kwity depozytowe (ADR) wszystkich trzech firm gwałtownie spadły podczas poniedziałkowego handlu. Decyzja ta została dobrze przyjęta przez graczy w Hong Kongu, gdzie ich akcje są notowane. Wszystkie one zyskują dziś ponad 5%.

Akcje China Mobile 8,32%, China Telecom, 5,74% oraz China Unicom 9,40% gwałtownie wzrosły w Hongkongu po tym, jak giełda nowojorska zrezygnowała z planu wycofania akcji spółek telekomunikacyjnych na polecenie prezydenta Donalda Trumpa. Tokio traci drugi dzień z rzędu po tym, jak premier Japonii rozważa wprowadzenie stanu wyjątkowego, pierwszy raz od wystąpienia pandemii. Ruch jest oczekiwany w tym tygodniu. Indeks tokijskiej giełdy spadł o 0,37%, australijski S&P/ASX 200 stracił 0,03%, a południowokoreański KOSPI jest nad kreską 1,57%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (0,0,48%), Szanghaj (0,69%), Singapur (-0,15%), Tajwan (0,66%), Indonezja (0,58%). Indyjski Sensex rośnie o 0,12%. Indeks Asia Dow skupiający największe firmy regionu jest nad kreską 0,22%.

Rok na GPW rozpoczął się po myśli byków, którym sprzyjało zewnętrzne otoczenie. Wzrosty w Azji, świetny start na głównych parkietach Europy i rosnące kontrakty na amerykańskie indeksy, czy można chcieć więcej? Jednak po zamknięciu handlu przy Książęcej pojawiły się pewne oznaki niepokoju. Amerykańskie indeksy przyjęły kierunek na południe, a wraz z nimi kontrakty na europejskie benchmarki. Czy dzisiejsza sesja będzie zdominowana przez podaż? Dowiemy się już niebawem. Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,21 mld złotych. Z tego na blue chipy przypadło 909 milionów złotych. Indeks WIG zyskał 1,63 proc. Nieco mniejszy zysk przypadł w udziale WIG 20. Indeks otworzył luką wzrostową i w pierwszej minucie handlu indeks osiągnął najniższą wartość 1991,46 pkt. Przez godzinę niedźwiedzie próbowały kontratakować, ale to było wszystko, na co pozwolili kupujący. Po starcie notowań na Wall Street indeks wspiął się na 2020,04, co jak się później okazało, było najwyższą wartością dnia. W końcówce sesji spadki w USA zepchnęły WIG 20 na niższy poziom. Zamknięcie nastąpiło nieco powyżej środka dziennego zakresu wahań na poziomie 2008,75 pkt. Oznacza to wzrost wartości indeksu o 1,25%. WIG20 fut zyskał 0,75%, a WIG20usd dodał do dorobku 1,93%. Najlepiej spisały się druga i trzecia ligę. mWIG40 wzrósł o 2,58 proc., a sWIG80 zaliczył zysk 2,52 proc. W gronie blue chipów 12 spółek osiągnęło zyski, a 8 odnotowało spadki. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły Tauron (8,82%), KGHM (6,42%) i PGE (4,58%). Powodów do zadowolenia nie mieli akcjonariusze CCC, LPP i Cyfrowego Polsatu. Walory te straciły odpowiednio 2,79%, 2,23% i 1,59%.

WIG 20 fut otworzył się na poziomie poprzedniego otwarcia. W początkowej fazie handlu indeks zyskuje 0,34%.

Stabilizacja notowań złotego z lekką tendencją do osłabienia. Czy zapowiedź możliwego cięcia stóp procentowych wpłynie znacząco na kurs PLN?

GBPPLN – wsparcie jest na poziomie 4,79. Kluczowy opór to 5,12.

EURPLN –para jest powyżej 4,50

USDPLN – para powyżej wsparć na 3,64 i 3,59.

CHFPLN – para jest powyżej oporu na 4,18.

PLNJPY – opór usytuowany nieco powyżej 28 skutecznie powstrzymuje marsz na północ. Umocnienie jena jako bezpiecznej przystani może doprowadzić do testu poziomów z maja bieżącego roku na 26,20 i 25,20.



