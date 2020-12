Wybory prezydenckie w USA, tym dziś będą żyły rynki

Początek miesiąca przyniósł odreagowanie sporych rozmiarów przeceny ryzykownych aktywów, którego byliśmy świadkami w ostatnim tygodniu października. Jako pierwsze zareagowały rynki w rejonie Azji i Pacyfiku, po tym jak Chiny pokazały, że oznaki ożywienia utrzymują się, na co wskazywały odczyty październikowego PMI dla przemysłu. Również lepiej od oczekiwań wypadły PMI dla Japonii, a zaskakująco dobrze wyglądał indeks dla przemysłu Indii. Również dane PMI z Europy i ISM z USA wspierały wzrosty na rynkach akcji. Na chwilę w zapomnienie poszły informacje o kolejnych krajach Strefy Euro wprowadzających lockdown. Po wzroście zmienności widać już, że inwestorzy żyją wyborami prezydenckimi. Jednak na oficjalny wynik głosowania trzeba będzie poczekać co najmniej tydzień.

Niezależnie od tempa rozwoju pandemii inwestorzy z uwagą będą śledzić każde doniesienia z frontu walki o fotel prezydenta. Ostatnie sondaże wskazują na zwycięstwo Joe Bidena zarówno w całym kraju, jak i w kluczowych stanach. Istnieje ryzyko, że w przypadku gdy Trump przegra, nie uzna wyniku wyborów, a na rozstrzygnięcie trzeba będzie poczekać do decyzji Sądu Najwyższego. Oprócz tego najważniejszego wydarzenia, inwestorzy z uwagą oczekiwać będą czwartkowej decyzji FOMC o wysokości stóp procentowych i konferencji prasowej po posiedzeniu banku oraz na piątkowe dane o kondycji amerykańskiego rynku pracy. Nie bez znaczenia będą też doniesienia z frontu walki z COVID-19.

Po myśli byków rozpoczął się nowy miesiąc na giełdach Starego Kontynentu po fatalnym ubiegłym tygodniu. Na rynkach bazowych wszystkie główne indeksy sporo zyskały. Parkiety we Frankfurcie, Paryżu, Mediolanie i Madrycie wzrosły o ponad 2%. Najsłabiej wypadł Londyn z zyskiem „tylko” 1,39%, co można przypisać perspektywie głosowania w parlamencie nad zamknięciem brytyjskiej gospodarki, co w weekend ogłosił premier Boris Johnson. Indeks Stoxx 600 podrożał o 1,61%. W przeddzień głosowania w Stanach Zjednoczonych w dobrych nastrojach byli amerykańscy inwestorzy, gdzie tamtejsze indeksy od początku notowań odrabiały straty. Dow Jones finiszował zyskiem 1,60%, S&P 500 zaliczył wzrost o 1,23%,a Nasdaq Composite dopisał do bilansu 0,42%. Największy wzrost przypadł w udziale małym spółkom. Indeks Russell 2000 wzrósł o 1,96%. Wszystkie subindeksy z S&P 500 zyskały poza sektorem energetycznym, który osiągnął wynik zero procent.

Azjatyckie giełdy podążają dziś na Wall Street, ponieważ inwestorzy mają nadzieję, że wygrana Joe Bidena w wyścigu prezydenckim może doprowadzić do większej stymulacji gospodarki. Giełda w Japonii jest zamknięta z powodu święta. Na rynku bazowym indeks australijskiej giełdy S&P/ASX 200 rośnie o 1,93%, a południowokoreański KOSPI jest nad kreską 1,88%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (2,27%), Szanghaj (1,39%), Singapur (1,85%), Indonezja (0,82%). Indyjski Sensex jest na plusie 1,36%. Indeks Asia Dow skupiający największe firmy regionu rośnie o 0,98%.

Poniedziałek przyniósł odbicie na głównych globalnych parkietach, co sprzyjało warszawskim bykom, by wykręcić duży procentowy wzrost wszystkich wiodących indeksów. Jednak porównując to do hurtowej wyprzedaży akcji w ubiegłym tygodniu i w całym poprzednim miesiącu, wynik wczorajszej sesji jest tylko korektą fali spadkowej. Odbicie to nastąpiło w nieprzypadkowym miejscu Niedźwiedzie zrealizowały w piątek swój kolejny target, spychając WIG 20 do domknięcia luki z 3 kwietnia na poziomie 1502 pkt. A po wczorajszym odbiciu można spodziewać się kontynuacji wzrostu w stronę 1600 pkt.

Wczorajszemu handlowi na GPW towarzyszył wysoki obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,14 mld złotych. Na blue chipy przypadło 905 milionów złotych. Indeks WIG zyskał 2,45 proc. Poniedziałkowy handel na WIG 20 przebiegał przy wyraźniej dominacji popytu. Wzrosty w Azji i zwyżka kontraktów na amerykańskie indeksy zapowiadały wysokie otwarcie przy Książęcej. Tak też się stało. Otwarcie luką wzrostową powyżej poziomu odniesienia na 1526,20 pkt. okazało się najniższą wartością dnia. Od samego startu notowań indeks piął się nieprzerwanie w górę, zatrzymując się na maksimum sesji na poziomie 1563,93 punktów. Poziom ten od południa utrzymywał się do końca handlu jako opór intraday. Zamknięcie wypadło w okolicach maksimum dziennego zakresu wahań, na poziomie 1556,14 pkt. Oznacza to wzrost o 2,65%. WIG20 fut zyskał 2,18%, a WIG20usd dodał do dorobku 2,92% dzięki korekcie kursu złotego. W zieleni wypadły średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 1,73 proc., a sWIG80 wzrósł o 2,76 proc. W gronie blue chipów 16 spółek uchroniło się przed spadkami, a 4 przyniosły akcjonariuszom straty. Największe stopy zwrotu osiągnęły JSW (12,57%), Santander (6,67%) i Allegro (4,62%). Po przeciwnej stronie znalazły się Tauron, Lotos i LPP. Walory te potaniały odpowiednio o 1,27% 1,00% i 0,95%.

WIG20 fut. otworzył się luką wzrostową. W początkowej fazie handlu indeks zyskuje 0,83%.

Od kilku tygodni obserwujemy osłabienie złotego do głównych walut. Widać to nie tylko w stosunku do PLN, ale również do pozostałych walut regionu byłego bloku wschodniego. Rodzima waluta traci, a kolejne opory nie stanowią przeszkody dla pozbywających się PLN. Czy nadszedł czas na korekcyjne umocnienie PLN?

GBPPLN – wsparcie jest na poziomie 4,8920. Najbliższy opór to 5,12 (aktualnie testowany)

EURPLN – para koryguje się schodząc nieco ponizej 4,6000

USDPLN – Para powraca w okolice oporo na 3,93. Kolejny jest na 4,00.

CHFPLN – wsparcie jest na poziomie 4,14. Umocnienie franka przybliża parę do oporu na 4,3475.

PLNJPY – opór usytuowany na 28,09 skutecznie powstrzymał marsz na północ. Para zeszła poniżej wsparcia na 26,70. Dalsze umocnienie jena jako bezpiecznej przystani może doprowadzić do testu poziomów z maja bieżącego roku na 26,20 i 25,20.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.