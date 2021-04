WTI - rok po covidowej panice

Mniej więcej rok temu na rynku ropy naftowej oglądaliśmy szczyt covidowej paniki, a bezprecedensowy spadek cen kontraktów terminowych na ten surowiec poniżej zera (pozarynkowy) był jej uwieńczeniem. Jak wszyscy wiemy, od drugiej połowy kwietnia minionego roku ceny ropy dynamicznie zwyżkowały sięgając w ostatnich miesiącach cen, które widzieliśmy na szczytach 2019 i 2020 roku. Ostatnie tygodnie na omawianym surowcu upłynęły pod znakiem spadków, a oglądana na wykresach korekta jest największym tego typu ruchem od sześciu miesięcy. Pytanie, które można sobie obecnie zadać to pytanie czy ww. ruch w dół jest początkiem jeszcze większej korekty, a jeśli tak, to jakie mogą być jej cele?

Obraz długoterminowy

Omawiając obraz długoterminowy jakiegoś rynku czy instrumentu często zwraca się uwagę na to, czy ceny dotarły do jakiś istotnych poziomów oraz czy są sygnały kontynuacji lub odwrócenia trendu szczególnie na wyższych interwałach kumulacji danych (np. dane tygodniowe czy miesięczne). Na poniższym wykresie cen ropy WTI (kontynuacyjny, złożony z poszczególnych serii kontraktów terminowych) widzimy, że ostatnie wzrosty tego surowca doprowadziły jego ceny w okolice górnych ograniczeń długoterminowego kanału spadkowego.

Dodatkowo dwie, łatwe do zidentyfikowania fale wzrostowe były zbliżone do siebie pod względem długości w USD. Zazwyczaj taka kombinacja to zaproszenie do korekty, która rzeczywiście w ostatnich tygodniach nastąpiła. Ta marcowa wyprzedaż spowodowała utworzenie na wykresach świecowych mocnych formacji odwrócenia, a mianowicie na danych miesięcznych formacji gwiazdy spadającej, na danych tygodniowych zaś formacji gwiazdy wieczornej.

Moim zdaniem połączenie ww. sygnałów może być zapowiedzią dłuższej przerwy w kontynuacji trendu wzrostowego tego surowca, co może np. oznaczać budowanie średnioterminowej konsolidacji lub też pogłębienia rozpoczętych 8 marca br. spadków. Dodatkowo korzystając z historycznych prawidłowości na rynku ropy można zauważyć, że przez ostatnie kilka lat ceny poruszały się w dość regularnych cyklach, które trwały ok. 70-75 tygodni. Fazy wzrostowe takich cykli w ostatnich pięciu latach trwały ok. roku (52 tygodnie), a resztę stanowiły większe lub mniejsze ruchy spadkowe. Ostatnia struktura wzrostowa liczona od minimów z kwietnia minionego roku do marcowego szczytu trwała 46 tygodni, a to oznacza, że z punktu widzenia takiej mocno uproszczonej statystyki szanse na wykształcenie cyklicznej fazy spadkowej każdego dnia się zwiększają.

Obraz krótkoterminowy



Jeśli spojrzymy na strukturę oglądanych od marcowego szczytu spadków, to na danych dziennych wygląda ona na impuls spadkowy (piątka w dół), co byłoby mocnym sygnałem, że ten ruch jest dopiero pierwszą fazą większej korekty.

Niestety spadki te na danych intraday nie do końca są modelowym impulsem i wyglądają bardziej jak tzw. korekta płaska nieregularna (3-3-5). Ta ostatnia interpretacja nie wyklucza jednak pogłębienia takiej korekty czyli rozwinięcia jej w czasie i dystansie. Po tym inicjującym ruchu w dół (od 8 do 23 marca) mamy na wykresie notowań ropy serię korekcyjnych trójek, co sugeruje budowanie trendu bocznego.

Taka sekwencja to modelowa struktura zapowiadająca dalsze spadki, które powinny nastąpić po zakończeniu budowania obecnego trendu bocznego. Sygnałem do realizacji takiego scenariusza byłoby wybicie z tego trendu bocznego dołem czyli na ten moment pokonanie okolic 57,8 USD za baryłkę. Moim zdaniem w tym trendzie bocznym brakuje jeszcze co najmniej dwóch pełnych ruchów, a tym samym zanim zobaczymy mocniejsze uaktywnienie podaży, cena ropy WTI może sięgnąć strefy 62,4 - 63,70 USD, gdzie znajdują się ważne, krótkoterminowe opory.

Potencjalne cele

Jeśli powyższe rozważania przełożą się na realne zachowanie cen omawianego surowca w perspektywie najbliższych tygodni, to można się pokusić o wskazanie celów, do których notowania ropy WTI mogłyby się cofnąć. Na poniższym wykresie pokazałem wyznaczone za pomocą rożnych metod analizy technicznej strefy wsparć, które mogą zatrzymywać całą korektę lub jej części w zależności od jej rozwoju, którego to rozwoju (kształtu) oczywiście na obecnym etapie nie znamy.

Gdyby omawiana wyżej historyczna cykliczność na ropie miała się utrzymać, to zakończenia takiej korekty można by oczekiwać w okolicach września br.

Podsumowanie



Ropa naftowa była jednym z liderów surowcowej hossy trwającej od końca pierwszego kwartału minionego roku, jednak w ostatnich tygodniach pojawiły się dość wyraźne sygnały, że faza wzrostowa tego mocno cyklicznego surowca mogła się zakończyć. W krótkim terminie na wykresie notowań WTI buduje się trend boczny co oznacza, że ceny mogą jeszcze wzrosnąć np. do okolic 62,40 - 63,70 USD, zanim do głosu ponownie dojdzie strona podażowa. Dla mnie ewentualny spadek cen poniżej 57,80 USD otworzyłby drogę do realizacji opisywanego wyżej scenariusza z rozwinięciem większej korekty, a jej potencjalne cele zostały pokazane na ostatnim z powyższych wykresów.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.