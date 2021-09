Wszystkie oczy skierowane na CPI z USA, presja cenowa nadal rośnie

P o tak rozczarowującym tygodniu prawdopodobne było wystąpienie lekkiego odbicia. Rynki europejskie rozpoczęły wczoraj sesję pozytywnie, chociaż większość ożywienia było spowodowane rosnącymi cenami ropy naftowej i gazu ziemnego, które pchały całe sektory w górę. Należy również pamiętać, że podobne zachowanie widzieliśmy tydzień temu, kiedy nastroje gwałtownie się pogorszyły.

Rynki amerykańskie również odnotowały odbicie, odrabiając część z 5-dniowych strat, jednak można było zauważyć, że Nasdaq radził sobie gorzej, kończąc dzień nieco niżej, co sugeruje, że inwestorzy pozostają stosunkowo ostrożni wobec szerszych perspektyw, ze względu na rosnący wzrost presji inflacyjnej. Rynki w Azji odnotowały pozytywną sesję, która prawdopodobnie przełoży się na dzisiejszy start giełd europejskich.

Dzisiaj uwaga inwestorów będzie skierowana na CPI z USA za sierpień oraz najnowsze dane o bezrobociu z Wielkiej Brytanii. Obraz bezrobocia w gospodarce UK znacznie się poprawił w ciągu ostatnich kilku miesięcy, trend, który najlepiej ilustruje gwałtowny spadek, to zmniejszenie liczby osób ubiegających się o świadczenia z 7,2% w marcu do 5,7% w lipcu. Stopa bezrobocia ILO w czerwcu nieznacznie spadła do 4,7%, przy czym program urlopowy nadal maskuje skutki pandemii, mimo że liczba pracowników korzystających z programu wsparcia spadła do około 1 miliona. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że po jego zakończeniu zaczniemy widzieć wzrost głównej liczby ILO do czasu zbiegnięcia się z miesięczną liczbą wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Chociaż wysoka liczba wolnych miejsc pracy może częściowo zmniejszyć to ryzyko. Oczekuje się, że stopa bezrobocia ILO ponownie spadnie do 4,6%, podczas gdy wzrost płac z wyłączeniem premii może spaść z 7,4% do 6,8%. Na początku miesiąca firma Mazars ogłosiła, że hotele i restauracje zaczynają już odczuwać trudności, co sugeruje, że niektóre miejsca pracy mogą zniknąć na dobre, a tendencja ta prawdopodobnie się pogorszy, gdy programy wsparcia przedsiębiorców w czasie pandemii zaczną tracić na sile. Mimo to zagrożenia dla perspektyw bezrobocia nadal wyglądają bardziej pozytywnie niż negatywnie, a dla tych, którzy szukają pracy, dostępnych jest wiele nieobsadzonych stanowisk. Bank Anglii również patrzy bardziej optymistycznie niż na początku roku odnosząc się do rynku pracy, korygując prognozy bezrobocia do 5,2% w tym roku i do 4,7% w drugim kwartale 2022 r. Jutrzejsze dane o CPI mogą wprowadzić nieco zamieszania do dyskusji na temat ograniczania programu skupu aktywów podczas przyszłotygodniowego posiedzenia Banku Anglii.

Jeśli chodzi o CPI, dzisiejszy popołudniowy odczyt może być nieprzyjemny dla amerykańskich polityków, zwłaszcza jeśli będą one podążać za trendem rosnących cen hurtowych USA. W lipcu CPI USA pozostało na poziomie 5,4%, co zwiększyło prawdopodobieństwo, że mogliśmy zaobserwować szczyt na tym indeksie. CPI spadł z 4,5% w czerwcu do 4,3% w lipcu, jednak nawet jeśli bankierzy centralni wydają się być optymistycznie nastawieni do rosnących cen, konsumenci amerykańscy zdecydowanie nie są, biorąc pod uwagę ostatnią ankietę nowojorskiego Fed na temat oczekiwań inflacyjnych. Oczekiwania konsumentów co do inflacji w ciągu najbliższych trzech lat sięgają aż 4% z 5,2% w 2022 r. Największym zmartwieniem, poza gwałtownymi wzrostami cen energii, był dalszy wzrost PPI w zeszłym tygodniu z 7,8% do 8 3%. Ceny energii nadal utrzymują się na wysokim poziomie po niedawnym apelu administracji Bidena, wzywającym OPEC+ do zwiększenia wydobycia ropy naftowej, aby odwrócić uwagę od rządu USA, który pomógł podnieść ceny paliw swoją ekologiczną agendą. Pomimo wzrostu PPI, w ciągu ostatnich trzech miesięcy oczekuje się, że główny CPI pozostanie na niezmienionym poziomie 4,5%.

EURUSD – spadł poniżej obszaru 1,1800 i 50-dniowego MA do 1,1770. Prawdopodobnie ruch będzie kontynuowany do 1,1750 i minimów przy 1,1660. Opór utrzymuje się na poziomie 1,1910.

GBPUSD – funt odbił się w zeszłym tygodniu od 1,3900, ale znalazł wsparcie w okolicy 1,3725. Dopóki utrzymuje się powyżej linii trendu rozciągniętej od sierpniowych minimów, potencjał wzrostowy pozostaje nienaruszony, a przejście przez 1,3900 da szansę na test 1,4000.

EURGBP – pozostaje nastawiony na powrót w okolice 0,8480, wyjście powyżej 0,8560 ponownie wyznaczy 0,8610 jako cel dla tej pary walutowej.

USDJPY – opór nadal znajduje się w okolicy 110,50/60 a wsparcie 109,70. Jego rozbicie otworzy drogę do 109,10 i wsparcia z linii trendu rozciągniętej od kwietniowych minimów. Wzrost ponad 110,60 będzie zapowiedzią ataku na 111,00

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 8 punktów wyżej, na poziomie 7076.

DAX – oczekuje się otwarcia 37 punktów wyżej, na poziomie 15738.

CAC40 – możliwe otwarcie 15 punktów wyżej, poziomie 6689.



