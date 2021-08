Wszystkie oczy na Jackson Hole

Ś roda nie przyniosła przełomowych wydarzeń. Rozczarował nieco niemiecki klimat biznesowy Ifo, który ponownie spadł poniżej kluczowej granicy 100, osiągając 99,4, a więc w obszarze minimalnego pesymizmu co do oczekiwań na kolejne 6 miesięcy.

Zaskoczyły pozytywnie natomiast zamówienia na dobra trwałe - wskaźnik bazowy wzrósł względem zeszłego miesiąca o 0,7% przy oczekiwaniach 0,5%. Ostatnim ważniejszym odczytem była zmiana zapasów ropy, która ponownie wykazała tygodniowe spadki o 3 mln baryłek.

Dziś wreszcie zaczyna się robić ciekawiej. Wyczekiwana jest publikacja wstępnych danych PKB ze Stanów Zjednoczonych. Oczekuje się tutaj zmiany kwartał-do-kwartału na poziomie 6,7%. Równolegle opublikowane zostaną claimsy, czyli tygodniowa liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w Stanach. Wskaźnik ten ostatnimi czasy ustabilizował się w okolicach 350 tysięcy.

Wszystkie oczy skierowane są jednak na sympozjum w Jackson Hole, które rozpoczyna się już dzisiaj i potrwa do soboty. To wielkie wydarzenie dla wszystkich śledzących politykę monetarną najważniejszych banków centralnych świata. W tym gronie oczywiście wyczekiwane jest wystąpienie szefa amerykańskiej Rezerwy Federalnej - Powella - które jednak dopiero w piątek. Niemniej jednak, rynki nastawiają uszy na wszelkie wzmianki o zacieśnianiu polityki i taperingu, czyli ograniczaniu skali zakupów aktywów w ramach programów QE. Te ostatnie są szczególnie ważne, jako że ograniczenie QE formalnie stanowi pierwsze skrzypce do stopniowych podwyżek stóp procentowych.

Wczorajsza sesja w Stanach bez szału. S&P500 po dotarciu w okolice 4500 pkt. ponownie odbił, a niedźwiedzie przejęły prym praktycznie do końca sesji. Kupującym wyraźnie zabrakło animuszu - podobna sytuacja na Dow Jones’ie (DJIA30), który wciąż nie odrobił całości spadków z końcówki zeszłego tygodnia. W Europie bardzo kiepsko DAX30, który zanurkował ponownie poniżej szczytu z połowy lipca. Na indeksie widać krótkoterminową linię trendu spadkowego (H4), od której i wczoraj notowania odbiły.

Spadki również po drugiej stronie globu. Australijski ASX200 z zejściem do okolic 7500, na indeksie giełdy tokijskiej z kolei konsolidacja - krążymy między 27660 a 27900. Indeks Hang Seng 50 po odbiciu przed 26 tys. pkt, kieruje się na 25 tys. Sytuacja ta na razie nie wróży szału na dzisiejszej sesji.

Ropa kontynuuje odbicie. Notowania doszły już do poziomów z połowy miesiąca - Brent powrócił wczoraj powyżej 70 USD za baryłkę. Jednocześnie jesteśmy na oporach z szczytu z 12 sierpnia. Złoto tymczasem pogłębia korektę, schodząc ku tygodniowemu Pivot Points na 1782,3, który jest też okolicami poziomów technicznego wsparcia, więc może tam nastąpić reakcja. Srebro pozostaje w konsolidacji po odbiciu od 24 dolarów. Gaz natomiast próbuje forsować opór z tygodniowych pivotów na 3,975.

Środowa sesja na GPW to nieznaczne zwycięstwo byków. Obrót na rynku głównym wyniósł 727 mln zł, a więc poziom średni w ostatnim czasie. 44% odnotowało wzrosty, zaś 40% spadki.

WIG20 poradził sobie całkiem dobrze, a wzrosty wyniosły ponad 1%. Utworzono ładną świecę dzienną z zamknięciem na sesyjnym maksimum, wychodząc przy tym dużo powyżej ostatni szczyt. Pozytywny ten sygnał może dodać bykom skrzydeł.

Na środowej sesji najlepiej poradziły sobie CCC (+5,94%), Santander (+3,36%) oraz Allegro (+2,74%). Wzrosty odnotowano na 12 z 20 walorów. Najgorzej poradził sobie Tauron, który stracił -1,89% i jednocześnie był to jedyny walor w indeksie, który zanotował spadki większe niż 1%. Na drugim i trzecim miejscu od końca uplasowały się PGE (-0,8%) oraz PGNiG (-0,66%). Nie była to najlepsza sesja dla spółek z branży energetycznej, górniczej i paliwowej.

Kontrakty na WIG20 dziś z otwarciem luką spadkową około 7 punktów (seria wrześniowa). Od tego czasu konsolidują.

GBPPLN – testuje dolne ograniczenie krótkoterminowej konsolidacji na 5,334. W przypadku jego wybicia szczególnie istotne będą okolice 5,324. Opory w rejonach 5,35 oraz 5,36.

EURPLN – trwa dalej w konsolidacji, obraz bez zmian względem dnia wczorajszego. Kluczowy jest dołek z 5 sierpnia oraz szczyty w okolicach 4,59, a następnie 4,60.

USDPLN – pogłębia korektę, schodząc poniżej chmury Ichimoku z interwału H4. Nie wygląda to natomiast jeszcze źle z perspektywy ostatnich wzrostów - podobną korektę mieliśmy już poprzednio, jednakże brak chęci do jej zakończenia w kolejnych godzinach może zwiastować problemy byków, by utworzyć wyższy szczyt.

CHFPLN – ostatnie godziny to umacnianie się złotówki. Para schodzi ku dołkowi z 18 sierpnia. Można oczekiwać reakcji popytowej w okolicach 4,24. Kolejne wsparcie w rejonach 4,23. Opory na 4,266.

PLNJPY – kontynuuje wzrosty. Dochodzimy do oporów na 28,35 W przypadku ich wybicia kolejny znaczący poziom to to 28,44, a dalej 28,48. Wsparcia w okolicach 28,26.



