Wstępne sierpniowe odczyty PMI mogą wykazać spowolnienie

N ajważniejszym wydarzeniem tego tygodnia jest rozpoczęcie dorocznego sympozjum w Jackson Hole, które ze względu na podwyższone zagrożenie dla zdrowia zostanie przeprowadzone w pełni wirtualnie.

Warto będzie zwrócić uwagę na to, kiedy mogą zostać wprowadzone jakieś zmiany w programie skupu aktywów. W ubiegłym tygodniu europejskie akcje odnotowały największy tygodniowy spadek od lutego. Był on spowodowany rosnącymi obawami na temat spowolnienia gospodarki światowej, a także niepokojem związanym ze wskaźnikami infekcji i trwałością szczepionek. Giełdy zmagały się również z Chinami, które negatywnie wpłynęły na swój rynek poprzez zmiany w sektorze technologicznym i dóbr luksusowych. Chociaż powszechnie uważa się, że niebawem rozpoczną się dyskusje na temat ograniczenia skupu aktywów, trudno sobie wyobrazić, by Fed od razu działał na wielką skalę przy obecnym pogorszeniu się perspektyw gospodarczych. Z powodu niskich rentowności amerykańskich obligacji, rynki z pewnością nie spodziewają się nagłych zmian w tym temacie.

Dzisiejsze otwarcie w Europie powinno być dość pozytywne, po piątkowym przyzwoitym zamknięciu w USA i dobrym początku tygodnia w Azji. Jest całkiem prawdopodobne, że zaobserwowaliśmy szczyty na francuskich i niemieckich wskaźnikach PMI, pomimo silnych odczytów z obu krajów w zeszłym miesiącu. Niemcy odnotowały wysokie odczyty zarówno w usługach, jak i w przemyśle, mimo zakłóceń spowodowanych powodzią, a także wydarzeniami w chińskiej gospodarce. Oba te czynniki prawdopodobnie wpłyną na wyniki gospodarcze i zaufanie przedsiębiorców w sierpniu. W lipcu niemiecki przemysł wzrósł do 65,9, a usługi do 61,8. Byłoby niespodzianką, gdyby którykolwiek z tych odczytów dzisiaj się zbliżył do wyników z poprzedniego miesiąca, biorąc pod uwagę różne przestoje produkcyjne zgłaszane przez firmy z powodu zakłóceń w łańcuchu dostaw i niedoborów części. Prognozy przewidują spowolnienie odpowiednio do 65 i 61. We Francji pojawia się coraz więcej dowodów na to, że aktywność w działalności gospodarczej maleje. Zarówno produkcja, jak i usługi mają kontynuować spadek do 57,2 i 56,3.

W Wielkiej Brytanii mogliśmy już zauważyć spowolnienie usług w lipcu, które spadły z majowych szczytów na 62,9, do 59,6, głównie z powodu niedoboru pracowników i różnych zakłóceń w działalności. Należy pamiętać, że chociaż usługi odnotowały przyzwoite odbicie w ciągu ostatnich kilku miesięcy, niektóre sektory nadal borykają się z utrzymaniem klientów, którzy są znacznie ostrożniejsi niż przed pandemią, co sugeruje, że możemy zobaczyć kolejny łagodniejszy odczyt - 59.1. Warto również zwrócić uwagę na wyższe koszty zgłaszane przez firmy, które mają trudności z pozyskiwaniem niezbędnych materiałów do swoich towarów i usług. Jeśli chodzi o produkcję, rośnie rozbieżność między tym, co mówią nam odczyty PMI, a tym, co dzieje się w liczbach ONS. Wydaje się, że dane PMI zaczynają odzwierciedlać część ostatniej słabości, jednak nadal osiągają przyzwoite poziomy, znacznie powyżej 50. Aktywność produkcyjna spowolniła w lipcu, osiągając 60,4 w porównaniu z 63,9 w czerwcu i oczekuje się dalszego osłabienia do 59,5.

Podobnego spowolnienia możemy spodziewać się w najnowszych wstępnych indeksach PMI dla przemysłu i usług z USA.

Cena Bitcoina wydaje się ponownie rosnąć, po raz pierwszy od maja przekraczając 50 tys.

EURUSD – znalazł wsparcie na 1,1660 w zeszłym tygodniu, ale musi wzrosnąć powyżej poziomu 1,1720, aby zmniejszyć ryzyko ruchu w kierunku 1,1600 i minimów z listopada. Przebicie przez opór na 1,1720 otworzy drogę do 1,1830.

GBPUSD – pozostanie poniżej 1,3670 będzie oznaczać powrót do kluczowego wsparcia na 1,3570. Wyjście ponad 1,3670 da szansę na wzrost do okolic 1,3725 czyli 61,8% zniesienia ruchu wzrostowego odmierzonego z 1,3570 do 1,3985.

EURGBP – funt nadal traci na wartości, ale ma potencjał do ruchu w kierunku lipcowych szczytów powyżej 0,8640. Wsparcia znajdują się poziomach 0,8530 oraz 0,8500.

USDJPY – znalazł wsparcie w okolicy 109,10, co pozwoliło na powrót do obszaru 110,20. Ciągle istnieje ryzyko powrotu do ostatnich minimów na 109,00.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 32 punkty wyżej, na poziomie 7120.

DAX – oczekuje się otwarcia 92 punkty wyżej, na poziomie 15900.

CAC40 – możliwe otwarcie 40 punktów wyżej, na poziomie 6666.



