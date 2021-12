Wczorajsza sesja za oceanem doprowadziła do wzniesienia się SP500 na nowe historyczne szczyty. Z drugiej strony linie lotnicze mają problem, ze względu na odwoływane loty, a małe spółki wciąż są słabsze niż duże. Pandemia zatem nie odpuszcza, choć coraz s

W czorajsza sesja za oceanem doprowadziła do wzniesienia się SP500 na nowe historyczne szczyty. Z drugiej strony linie lotnicze mają problem, ze względu na odwoływane loty, a małe spółki wciąż są słabsze niż duże.

Pandemia zatem nie odpuszcza, choć coraz szerzej mówi się o tym, że Omikron, mutacja koronowariusa budząca niepokoje w ostatnim miesiącu, ma mniejsze ryzyko hospitalizacji. Nadzieje krążą zatem wokół tego, że jest to mutacja zmierzająca do naturalnego wygaszenia pandemii. Czynnikiem popychającym do zakupu akcji w USA są wysokie odczyty wydatków konsumenckich oraz na dobra trwałego użytku. Te pierwsze wzrosły 0,6% m/m, a drugie aż 2,5% m/m przy oczekiwaniach na poziomie 1,9%.

Indeksy europejskie także poradziły sobie bardzo dobrze. Francuski CAC40 zatrzymał się na 7 167 pkt, czyli o kilka punktów od historycznego szczytu. Niemiecki DAX40 dobił do 15 900 pkt, co stanowi bardzo silny opór. Jego pokonanie otworzy drogę do historycznych szczytów na 16 299 pkt. Polski WIG20 ma za sobą sesję bliską zera, podczas gdy mWIG40 wzrósł o 0,24%, a sWIG80 spadł o 1,14%. Dziś ostatnia sesja, w której realizacja transakcji na GPW spowoduje jej rozliczenie jeszcze w tym roku podatkowym, co może zachęcać inwestorów do realizacji strat w celach obniżenia podatku. Z największych firm najwięcej zyskało Allegro, aż o 4,18%, tyle samo co Inter Cars. Dobrą sesję ma za sobą także Budimex, ze wzrostem o 3,15%. Bardzo silnie spadł natomiast ML System, tracąc 6,49%. Pod kreską znalazły się też spółki węglowe oraz KGHM, który stracił 1,15% pomimo wzrostu cen miedzi.

Dzisiejsza sesja powinna jednak być pozytywna na GPW ze względu na optymizm na Zachodzie oraz Wschodzie. Azjatyckie indeksy kończą sesję na plusach, choć w przypadku większości giełd są one symboliczne. Największe wzrosty jednak notuje Nikkei będąc wyżej o 1,37%. Giełda w Indiach zyskuje ok 0,8%.

Silnie wzrosły wczoraj ceny gazu ziemnego wybijając się ponad 4 USD. Ropa WTI wzrosła natomiast do 76 USD wybijając ważny opór na 73 USD i zmieniając trend ponownie na wzrostowy z perspektywy wykresu 4-godzinowego. Pomimo sentymentu risk-on, kryptowaluty zachowują się dość słabo. Dziś obserwujemy spadki o około 3% na Bitcoinie oraz Ethereum.

Na rynku walutowym bez większej zmienności. Polski złoty wczoraj ostatecznie zyskał. Czwarty dzień z rzędu mocno zyskuje dolar singapurski, traci natomiast jen zbliżając się ponownie w rejony minimów z 16 października. Dolar amerykański jest neutralny, co powoduje, że USDJPY wybija z wieloletniej konsolidacji powyżej 114,00. Próby cofnięcia poniżej tego poziomu podejmowane przez ostatnie 2 tygodnie spełzły na niczym i dziś cena rośnie już w kierunku 115. Kolejny opór znajduje się na 118 a następnie na 122,50.

Wzrosty cen ropy pchają na północ cenę bawełny oraz kukurydzy. Bawełna spotkała się z oporem na 114, gdzie wypada prawe ramię potencjalnej formacji głowy z ramionami. Kukurydza natomiast przyspiesza po wybiciu ważnego oporu na 590. Kolejne istotne bariery zlokalizowane są na poziomie 640. W ostatnich tygodniach uwagę powinien przyciągać ryż, który systematycznie tworzy coraz wyższe dna, odbijając się od 100 okresowej, prostej średniej kroczącej od góry. Pokonanie bariery na 14,40 otworzyłoby drogę do poziomu 15,70.

USDPLN - najważniejszy opór zlokalizowany jest na 4,10, następnie na 4,15. Wsparcie jest na 4,05, którego wybicie otworzy drogę do poziomu 4 zł.

EURPLN - poziom 4,64 stanowi opór przed ponownym wzrostem w kierunku 4,70. Wsparcie jest na 4,57 oraz niżej na 4,48.

GBPPLN - para walutowa zareagowała na 5,50 jako opór. W przypadku dalszych wzrostów otwiera się droga do 5,56. Wsparcia są natomiast na 5,40 oraz 5,34.

CHFPLN - porusza się poniżej 4,46 ze wsparciem na 4,37. Kolejny istotny poziom wsparcia to 4,35.



