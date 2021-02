Wall Street z najgorszym tygodniem od października. Czy to zapowiedź głębszej korekty?

Akcje amerykańskie odnotowały najgorszy tydzień od października ponieważ zamieszanie związane z GameStop, wątpliwości z uchwaleniem tak dużej pomocy zapowiadanej przez Demokratów w wysokości 1,9 mld USD oraz wiadomości o szczepionkach miały wpływ na decyzje inwestorów. Miniony tydzień upłynął w emocjach związanych wokół wyrzucania z shortów funduszy nastawionych na spadki na kilku amerykańskich spółkach. Pomysł, że inwestorzy indywidualni mogą sprzymierzyć się w walce z inwestorami instytucjonalnymi jest intrygujący, podobnie jak debata, która wybuchła na temat tego, co powinno, a co nie powinno być regulowane.

Akcja amerykańskich inwestorów indywidualnych tak bardzo spodobała się rodzimym graczom, że postanowili zmierzyć się z funduszami obstawiającymi spadki na CD Projekcie. Po czerech dniach spektakularnych wzrostów, piątek przyniósł spadek akcji o ponad 16%, niwelując w połowie wcześniejsze wzrosty. W tym aspekcie bardzo ciekawie zapowiada się nadchodzący tydzień. Czy piątkowe spadki to realizacja zysków i pozbywanie się akcji firmy, czy może coś więcej? Rodzi się pytanie o zasobność portfeli naszych inwestorów indywidualnych, czy posiadają jeszcze środki, aby pociągnąć notowania na wyższe poziomy. Można założyć, że znaczna część wycofała się z inwestycji, wątpiąc w długoterminową skuteczną walkę z graczami instytucjonalnymi. Historia pokazuje, że z taki owczym pędem do wskakiwania do odjeżdżającego pociągu, kończącym się szybkim odwróceniem trendu mieliśmy w przeszłości do czynienia wielokrotnie, co kończyło się poważnymi stratami.

Grupa 10 republikańskich senatorów przedstawiła plan pomocy w wysokości 600 miliardów dolarów, prosząc prezydenta Joe Bidena o negocjowanie z nimi pakietu, podczas gdy Demokraci przygotowują się do realizacji planu o wartości 1,9 biliona dolarów bez poparcia Republikanów. „Uznajemy wasze wezwania do jedności i chcemy w dobrej wierze współpracować z waszą administracją, aby sprostać zdrowotnym, ekonomicznym i społecznym wyzwaniom kryzysu Covid” - napisali w liście do prezydenta. Demokraci odpowiedzieli, że chociaż woleliby uchwalić wspólny pakiet pomocy, są gotowi iść do przodu bez głosów GOP. Nie jest jasne, czy pakiet mniejszy niż jedna trzecia wielkości, proponowanej przez nich, skłoni ich do rozpoczęcia negocjacji. Prezydent Joe Biden ma spotkać się dziś po południu z grupą 10 republikańskich senatorów, którzy zaproponowali „wydanie” około jednej trzeciej z 1,9 biliona dolarów.

Gracze na globalnych giełdach nie mogą narzekać na nudę. Takiej huśtawki nastrojów nie widzieliśmy bardzo dawno, a sentyment zmienia się z dnia na dzień, przy stale rosnącej zmienności. Miniony tydzień na globalnych giełdach zakończył się po myśli niedźwiedzi. W Europie piątek zakończył się sporym tąpnięciem. Londyn i Frankfurt spadły o 1,8% i 1,7%, a Paryż ponad 2%. Indeks Stoxx 600 przeceniono o 1,87%. Podobnie było za oceanem. Dow Jones i S&P 500 straciły ponad 2%, a technologiczny Nasdaq zakończył dzień stratą 1,93%. Równie słabo wypadły małe spółki. Indeks Russell 2000 spadł o 1,56%. Wszystkie subindeksy z S&P 500 zaświeciły czerwienią, a najwięcej ucierpiał sektor energetyczny.

Azjatyckie giełdy zyskują dziś, pomimo danych, które pokazały osłabienie chińskiego przemysłu w styczniu. Również PMI dla przemysłu Japonii i Indii rozczarowały Indeks tokijskiej giełdy rośnie o 1,55%, australijski S&P/ASX 200 zyskał 0,84%, a południowokoreański KOSPI jest nad kreską 2,70%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (2,33%), Szanghaj (0,54%), Singapur (-0,32%), Tajwan (1,80%), Indonezja (2,50%). Indyjski Sensex zyskuje 1,50%. Indeks Asia Dow skupiający największe firmy regionu jest nad kreską 1,62%.

Po trzech dniach dawno niewidzianej wysokiej zmienności na warszawskim parkiecie, piątkowa sesja była już mniej dynamiczna, co nie oznacza, że nieemocjonująca. Indeks szerokiego rynku oraz blue chipów zaliczyły solidne spadki. Scenariusz pogłębienia korekty nie stracił na aktualności. Miniony miesiąc na wykresie kontraktów na WIG 20 wyrysował świeczkę szpulkę z długim dolnym i górnym cieniem, świadczącym o równowadze popytu i podaży. Jednak patrząc na wykres tygodniowy, był to trzeci z rzędu tydzień spadkowy, zakończony zamknięciem poniżej poprzedniego. Piątkowe spadki na GPW były reakcją inwestorów na to, co działo się na głównych parkietach Europy, gdzie najważniejsze indeksy zakończyły dzień spadkami. Z technicznego punktu widzenia spadkom kontraktów na WIG 20 sprzyja uformowana na wykresie dziennym formacja głowy z ramionami i jeśli ma się ona zmaterializować, to przed nami pogłębienie korekty ostatnich wzrostów. Kolejnym sygnałem do pogłębienia korekty jest przebita od góry strefa 2000 – 2060 punktów. Strefa ta od 2009 roku jest miejscem, gdzie spotyka się podaż z popytem. Na chwilę obecną wygląda na to, że w krótkim terminie stała się ona oporem, co może spowodować spadek w stronę 1900 – 1850 punktów. Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,82 mld złotych. Z tego na blue chipy przypadło 1,63 miliarda złotych. Indeks WIG zyskał 1,42 proc. Znacznie większy spadek zaliczył WIG 20. Handel nad Wisłą był dokładną kopią tego, co działo się we Frankfurcie czy Paryżu, a słabość rynku sugerowały silne spadki w Azji i tracące indeksy na amerykańskie indeksy. Po niskim otwarciu obóz sprzedających po dziesięciu minutach zrzucił benchmark na poziom 1938,85 punków, który jak się później okazało, był najniższą wartością dnia. Do południa byki próbowały odrabiać straty, co poniekąd im się udało. Próba ta zakończyła się podejściem pod pułap poprzedniego zamknięcia. Od tej pory kontrolę nad rynkiem przejął obóz niedźwiedzi. Zamknięcie nastąpiło w bezpośredniej bliskości minimum dziennego zakresu wahań, na poziomie 1948,01 pkt. Oznacza to spadek wartości indeksu o 2%. WIG20 fut stracił 1,71%, a WIG20usd oddał z dorobku 1,58%. Symboliczną zmianą wartości zakończyły dzień druga i trzecia liga. mWIG 40 zyskał 0,02%, sWIG 80 wzrósł o 0,03%. W gronie blue chipów 7 spółek zakończyło dzień zyskami, a 13 przyniosło ich akcjonariuszom stratę. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły Allegro (2,61%), Asseco (1,95%) i KGHM (1,70%). Powodów do zadowolenia nie mieli posiadacze akcji CD Projektu, PKN Orlen i Aliora. Walory te potaniały odpowiednio o 16,38%, 3,41% i 2,79%.

WIG 20 fut otworzył się powyżej piątkowego zamknięcia. W początkowej fazie handlu indeks zyskuje 0 61%.

Zła passa złotego trwa.

GBPPLN – Para atakuje 5,14. Wsparcie jest na poziomie 4,79.

EURPLN – para jest powyżej 4,50.

USDPLN – para powyżej wsparć na 3,64 i 3,59. Do 3,80 brakuje niespełna 8 groszy.

CHFPLN – para jest w okolicch oporu na 4,18.

PLNJPY – opór usytuowany nieco powyżej 28 skutecznie powstrzymuje marsz na północ. Umocnienie jena jako bezpiecznej przystani może doprowadzić do testu poziomów z maja bieżącego roku na 26,20 i 25,20.



