Wall Street w górę, ale cła wciąż mogą wstrząsnąć globalnym handlem

Cła - Wall Street odetchnęło z ulgą

Amerykańskie indeksy giełdowe są blisko rekordowych poziomów. Początkowy strach, że taryfy Trumpa zaszkodzą gospodarce odeszły tak szybko jak się pojawiły. Straszenie natychmiastowymi taryf, czego obawiali się inwestorzy i zagraniczni przywódcy nie nastąpiło. Trump na początku tego tygodnia nałożył cła w wysokości 25% na cały import stali i aluminium do USA. Na początku tego miesiąca ogłosił 25% cła na import z Kanady i Meksyku oraz dodatkowe 10% cło na import z Chin. Cła na Kanadę i Meksyk zostały szybko wstrzymane po tym, jak przywódcy obu krajów zobowiązali się do podjęcia kroków w celu zaostrzenia kontroli granicznej i rozprawienia się z handlem narkotykami. Telenowela pod tytułem “straszenie cłami” będzie miała jeszcze kilka odsłon, a i tak nie będą one tak uciążliwe jak początkowo myślano. Jednakże wzrost na giełdach nie oznacza, że rynek jest odporny na kolejne wstrząsy związane z cłami i przede wszystkim innymi propozycjami politycznymi, jak propozycje Elona Muska. Według wysokich rangą urzędników Białego Domu, rzeczywiście, podczas gdy byki na rynku mogą wiwatować, saga celna wydaje się daleka od zakończenia. Wzajemne taryfy mogą wejść w życie w ciągu kilku tygodni lub miesięcy. Groźba wprowadzenia taryf jest jednym z „wielu paradoksów” w programie Trumpa, które są trudne do rozwikłania i mogą prowadzić do okresów podwyższonej zmienności. Niższe podatki pobudzić konsumpcję, ale także zwiększyć deficyt. Kontrola imigracyjna może zacieśnić rynek pracy, ale także podnieść płace, co przełoży się na presję inflacyjną. Cła mogą wywołać wojnę handlową, która może jednocześnie ograniczyć popyt i/lub podnieść ceny.

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Bieżący podobnie jak i miniony tydzień na głównych giełdach Starego Kontynentu trzeba uznać za niezwykle udany. Wszystko wskazuje na to, europejskie indeksy utrzymają się na rekordowych poziomach. Dax 40, FTSE100 i Stoxx 50 ustanawiają coraz to nowe rekordy wszechczasów. Jednym z czynników napędzających giełdy jest zapowiedź UE pompowania dużych pieniędzy w inwestycje. Poza FTSE 100 (-0,49%), wszystkie wiodące indeksy zakończyły sesję na plusie zyskując od 0,19% (IBEX 35) do 2,09% (Dax).

Również na Wall Street utrzymują się optymistyczne nastroje nie zmącone wzrostem inflacji i perspektywą utrzymania wysokich stóp procentowych. Dow Jones wzrósł o 0,77%, S&P 500 zyskał 1,04%, a Nasdaq Composite zakończył sesję wzrostem o 1,50%.

Giełdy w Azji w mieszanych nastrojach

Na rynkach Azji i Pacyfiku panują mieszane nastroje Indeks giełdy w Tokio spada o 0,79%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,19%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 0,37%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (1,86%), Szanghaj (0,06%), Sensex (-0,61%), Singapur (-0,17%). Asia Dow w górę o 1,10%.

Podsumowanie sesji na GPW

Za nami kolejna wzrostowa sesja na parkiecie przy Książęcej gdzie dominacja byków jest aż nadto widoczna. Po sześciu z rzędu wzrostowych tygodniach, poniedziałek, wtorek, środa i czwartek zakończyły się solidnymi zyskami. A wszystko to dzieje się przy zwiększonej aktywności inwestorów. Prognoza mówiące, że WIG ma szansę na wzrost w tym roku o 20%, wygląda na bardzo realistyczną. WIG20 w tym roku wzrósł o ponad 15%. Niewykluczone, że przy sprzyjającym otoczeniu zewnętrznym wzrost, w tym możliwość zakończenia wojny na Ukrainie, może sięgnąć nawet 30%.

Patrząc technicznie na obraz rynku, indeks WIG20 od listopadowego dołka pozostaje w trendzie wzrostowym i obecnie nic nie wskazuje by mógłby być zagrożony. Jedynym wskaźnikiem, który może to sugerować jest wzrost obrotów. Czy to oznaka realizacji zysków i ucieczka z Warszawy, czy może wiara inwestorów detalicznych, że muzyka będzie jeszcze długo grać.

Z grona blue chipów 16 spółek odnotowało zysk. Największy wzrost przypadł w udziale Orange, którego akcje zyskały 4,13%. 3,58% wzrosły akcje Budimexu. Po przeciwnej stronie rynku znalazł się CD Projekt przeceniony o 1,05%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 2,05 mld zł. WIG zyskał 0,61%. Indeks blue chipów zyskał 1,02%. WIG20fut wzrósł o 0,78% osiągając na zamknięciu wartość 2600 pkt. Odpoczynek we wzrostach zrobiły sobie średnie spółki. mWIG40 stracił 0,46%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,24%.

PLN zyskuje do walut rezerwowych

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,01.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,17.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,99.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,41.

PLNJPY – para handlowana jest po 38,25.



