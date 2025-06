Nawet gdy zamieszanie związane z taryfami trwa, nastroje konsumentów poprawiły się pod koniec zeszłego miesiąca, a niewiele firm całkowicie odrzuca długoterminowe prognozy. Jednak Wall Street wykazało oznaki większej ostrożności w drugim kwartale. Według analizy FactSet opublikowanej w piątek, analitycy obniżyli swoje szacunki zysków na akcję w drugim kwartale nieco bardziej niż zwykle. W okresie od 31 marca do 29 maja szacunki te dla spółek z indeksu S&P 500, spadły o 4%. Analitycy dokonali tych obniżek, aby uwzględnić realia finansowe lub, jak twierdzą niektórzy krytycy, aby obniżyć poprzeczkę oczekiwań. Wall Street spodziewa się 5% wzrostu zysku na akcję w drugim kwartale. Wall Street było również bardziej ostrożne niż zwykle przed wynikami za pierwszy kwartał. Optymizm co do nowej administracji, wraz z nadziejami na obniżki podatków i deregulację, ustąpił miejsca obawom o wpływ taryf na wyższe koszty działalności spółek.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 02.06.2025.

Trump powiedział, że taryfy są konieczne, aby przywrócić miejsca pracy w przemyśle wytwórczym w Stanach Zjednoczonych i przekształcić globalny handel, który jego zdaniem był niesprawiedliwy dla USA. Działania Donalda Trumpa wprowadziły największą niepewność w sektorze handlu detalicznego. Dollar General, Dollar Tree, Victoria's Secret i inni sprzedawcy detaliczni publikują raporty. Również sieci dyskontów: Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. i Five Below Inc. opublikują w tym tygodniu swoje raporty. Uczyni to też sprzedawca artykułów dla zwierząt Petco Health and Wellness Co. Inc. i platforma wynajmu odzieży Rent the Runway Inc. Zyskami pochwalą się też producent zup i przekąsek Campbell's Co., podobnie jak producent Jacka Danielsa, Brown-Forman Corp.

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Miniony tydzień upłynął w poszukiwaniu kierunku. Już środowa sesja na giełdach Starego Kontynentu przerwała passę wzrostów, pomimo tego, że na starcie notowań Dax wspiął się na historyczny szczyt. Podobnie było wczoraj, gdy rynki z euforią zareagowały na wyrok Sądu Handlowego USA. Euforia trwała krótko, a indeksy od razu skierowały się na południe. Piątkowa sesja zakończyła się umiarkowanymi wzrostami. Poza CAC40 (-0,36%), pozostałe wiodące indeksy zakończyły dzień nad kreską zyskując od 0,14% (Stoxx 600) do 0,64% (FTSE100).

Również na Wall Street po wtorkowym wystrzale optymizmu widać ostrożność inwestorów. Ubiegły tydzień to na zmianę sesja wzrostowa to znów spadkowa. Piątkowy handel zakończył się neutralnie. Dow Jones Industrial Average zyskał 0,13%, S&P500 spadł o 0,01%. Nasdaq Composite stracił 0,32%.

Na giełdach w Azji znaczące spadki

Na giełdach Azji i Pacyfiku, podobnie jak w piątek, widoczna jest dominacja czerwieni, po tym jak dzień wcześniej decyzją sądu handlowego USA, cła Trumpa zostały unieważnione. Biały Dom rozważa doraźne rozwiązanie, które dałoby mu czas na opracowanie indywidualnych taryf dla każdego partnera handlowego. Indeks giełdy w Tokio traci 1,38%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,26%. Południowokoreański KOSPI traci 0,28%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (-2,2%), Szanghaj (-0,47%), Sensex (-0,79%), Singapur (-0,49%). Asia Dow w dół o 1,17%.

Podsumowanie sesji na GPW

Czy wynik wyborów prezydenckich wpłynie na nastroje inwestorów? Po dwóch z rzędu tygodniach spadkowych przy Książęcej, miniony tydzień choć zakończył się na plusie, to inwestorów może straszyć długi cień na tygodniowej świecy. Wciąż jest szansa utrzymanie wzrostów i atak WIG20 na nowe 52-tygodniowe szczyty. Niemniej należy liczyć się z korektą. Pierwszym krokiem to powrót WIG20 powyżej poziomu 2800 pkt.

WIG20 znajduje się blisko ostatniego szczytu, a próba ataku niedźwiedzii wygenerowała tylko nieznaczna korektę. Podsumowując, byki nie złożyły broni, a perspektywa kolejnych obniżek stóp procentowych przez NBP powinna sprzyjać popytowi.

Kończąca miesiąc sesja zakończyłą się przeceną wszystki indeksów. Po niskim otwarciu, WIG20 skierował się na południe. Jednak druga część notowań to odrabianie strat i wraz z upływem czasu benczmark wspinał się na coraz to wyższe poziomy. Ostatecznie indeks zakończył dzień w okolicach poziomu otwarcia.

Z grona blue chipów, 4 spółki odnotowały zysk. Największym wzrostem pochwalił się PKN Orlen, którego akcje zyskały 1,25%. Po przeciwnej stronie rynku zameldowały się PGE, Kruk i mBank, wszystkie ze strata poznad 3%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 6,85 mld zł. WIG stracił 0,47%. Indeks blue chipów stracił 0,51%. WIG20fut spadł o 0,36% osiągając na zamknięciu wartość 2785 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 stracił 0,52%. sWIG80 zakończył dzień spadkiem o 0,16%.

Złoty traci w wyniku wyborów prezydenckich ale broni się w pobliżu poziomów oporu

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,06.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,27.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,76.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,57.

PLNJPY – para handlowana jest po 38,17.



